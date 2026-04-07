Zarada do 11.000 evra - ovaj biznis u Srbiji radi tokom cele godine

Sve više proizvođača u Srbija okreće se uzgoju šampinjona, poslu koji donosi stabilne prihode tokom cele godine i nije direktno zavisan od vremenskih uslova.

Autor:  Nina Stojanović
07.04.2026.09:20
Foto: Rangsarit Chaiyakun/Shutterstock
Šampinjoni spadaju među najtraženije jestive gljive na tržištu, a njihova proizvodnja poslednjih godina dobija na značaju, kako za domaće potrebe, tako i za izvoz. Prema procenama stručnjaka, u Srbiji trenutno posluje oko 500 proizvođača, među kojima dominiraju manja gazdinstva sa jednom ili dve proizvodne prostorije. Mnogi od njih udružuju se u zadruge kako bi smanjili troškove i olakšali plasman robe.

Najveći proizvodni kapaciteti nalaze se u Kovin, gde radi jedna od najvećih fabrika šampinjona na Balkanu, opremljena savremenom tehnologijom.

Kako izgleda proizvodnja

Uzgoj šampinjona ne spada u najteže poljoprivredne poslove, ali zahteva preciznu kontrolu uslova. Proizvodnja se odvija u zatvorenim prostorima, najčešće podrumima, gde se regulišu temperatura, vlažnost i ventilacija.

Za uspešan uzgoj ključni su stabilni uslovi, visoka vlažnost, kontrolisana temperatura i redovno provetravanje. Takođe, važnu ulogu ima i supstrat, odnosno posebno pripremljen kompost bogat hranljivim materijama.

Proces proizvodnje traje nekoliko nedelja, a iz jednog supstrata moguće je dobiti više berbi, najčešće tri do četiri.

Koliko može da se zaradi

Početak proizvodnje podrazumeva ulaganje u supstrat i osnovnu opremu. Cena zasejanih džakova u Srbiji kreće se od 700 do 800 dinara za manja pakovanja, dok veća dostižu cenu od oko 2.000 dinara.

Prosečan prinos po džaku iznosi oko tri do tri i po kilograma, a u prostoru od oko 100 kvadratnih metara može se smestiti približno 900 džakova.

To znači da se po jednom ciklusu može dobiti oko 2.700 kilograma šampinjona. Nakon odbijanja troškova, realna zarada po ciklusu procenjuje se na oko 2.700 evra.

Uz četiri ciklusa godišnje, ukupni prihodi mogu dostići i oko 11.000 evra.

Iako ovaj posao ne donosi brzu zaradu, prednost je u tome što obezbeđuje kontinuitet i predvidivost prihoda, bez zavisnosti od vremenskih prilika.

Prema procenama, proizvodnja pečuraka u Srbiji nastavlja da raste, a očekuje se da će dostići oko 6.000 tona do 2026. godine, uz stabilan trend rasta i u narednom periodu, piše Kurir.

Zarada iz podruma - Uz malo ulaganja do 11.000 evra godišnje ( hoce nesto ovako, 

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,74
USD USD 101,44 101,75 102,05
CAD CAD 72,84 73,06 73,28
AUD AUD 70,06 70,27 70,48
GBP GBP 134,17 134,57 134,97
CHF CHF 127,02 127,4 127,78

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 59.328,00 €
ETH ETH 1.821,20 €
LTC LTC 46,36 €
DOT DOT 1,07 €
BCH BCH 374,28 €
LINK LINK 7,59 €
BNB BNB 517,95 €
XMR XMR 282,38 €
Powered by CoinGecko API