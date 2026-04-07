Iran je faktički zatvorio Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte, destabilizujući energetska tržišta i stičući određeni uticaj nad Amerikancima i globalnom zajednicom.

Međutim, taj tesnac verovatno nije najpresudnije usko grlo na svetu; umesto toga, Malajski moreuz se sve više smatra strateški važnijim. Dok Ormuski prolaz izaziva trenutne energetske krize, Malaka kontroliše dugoročni tok globalne trgovine i industrijske moći, što je čini presudnijom u velikom sukobu.

Osnovno poređenje

Ormuski moreuz funkcioniše kao energetska kontrolna tačka kroz koju dnevno prolazi 20–21 milion barela nafte. Posledica zatvaranja, kao što sada vidimo, jeste trenutni skok cena. Malajski moreuz je, s druge strane, globalna trgovinska arterija kroz koju prolazi 25–40 odsto svetske pomorske trgovine, uključujući 23 miliona barela nafte dnevno. Dakle, dok Ormuski moreuz može izazvati cenovni šok, Malaka može izazvati sistemski poremećaj.

Hormuz je širok oko 21 milju – relativno širok, ali strogo kontrolisan, sa plovnim koridorima od svega oko dve milje u svakom smeru, razdvojenim uskim tampon-pojasom. Okolni teren, posebno planinska obala Irana, pruža idealne pozicije za rakete, nadzor i druge asimetrične načine kontrole.

Nasuprot tome, Malajski moreuz je uži u ključnim delovima (1,5–2 milje), zagušen i plitak, sa intenzivnim pomorskim saobraćajem i ograničenim prostorom za manevrisanje. Prostire se između Malezije, Singapura i Indonezije i predstavlja istovremeno logističko usko grlo i složeno operativno okruženje sa više jurisdikcija za pomorske snage.

Dužina Malake (oko 500 milja) dodatno otežava kontrolu, jer nadzor celog koridora zahteva kontinuirano prisustvo mornarice i avijacije u više sektora. Za razliku od Hormuza, kojim dominira jedan regionalni akter, Malaka se nalazi na preseku više suverenih teritorija, što koordinisanu kontrolu ili zatvaranje čini složenijim i politički osetljivijim.

„Malajski problem“

Ključna ranjivost Malake jeste to što 80 odsto kineskog uvoza nafte prolazi kroz ovaj moreuz. To znači da bi u slučaju blokade kineska ekonomija usporila, a vojna logistika oslabila. Ovaj strah poznat je kao „Malajski problem“ (Malacca Dilemma). Pošto područje nije pod kineskom kontrolom, a uticaj imaju američka i indijska mornarica, Malaka nije samo usko grlo – ona je strateška Ahilova peta Kine.

Zatvaranje Hormuza podiže cene nafte i izaziva globalnu inflaciju, ali posledice su raspoređene širom sveta i pogađaju gotovo sve. Zatvaranje Malake imalo bi fokusiraniji efekat – najteže bi pogodilo Kinu.

Ekonomsko gušenje

Obim trgovine kroz Malaku je ogroman – oko 3,5 biliona dolara godišnje i trećina globalnog BDP-a. Elektronika, poluprovodnici, auto-delovi, farmaceutski proizvodi – sve to prolazi kroz ovaj moreuz.

Posledice poremećaja ne bi bile trenutne, već bi dovele do postepenog industrijskog kolapsa. Tokom nekoliko nedelja pojavili bi se nestašice, a tokom meseci bi proizvodnja verovatno stala. Malaka je ključna za globalne lance snabdevanja u celini, a ne samo za energiju (kao Hormuz).

Vojni značaj oba moreuza

Hormuz je taktički instrument za regionalne aktere (poput Irana) za kratkoročne poremećaje. Malaka je strateški instrument kojim velike sile mogu uticati na dugoročni ishod rata.

Mogući scenariji uključuju pomorsku blokadu koju bi sprovodile SAD i/ili Indija, što bi bilo izuzetno kontroverzno. U suštini, Malaka je mesto gde se prelama rivalstvo velikih sila; Hormuz to nije.

Trenutno stanje

Godine 2026. Ormuski moreuz je već poremećen, što je izazvalo energetski šok. Malaka je i dalje otvorena, ali sve više osporavana. Aktuelni događaji jasno pokazuju razliku u značaju ova dva moreuza: zatvaranje Ormuza izaziva krizu, dok bi zatvaranje Malake moglo odlučiti ishod mnogo većeg sukoba.

Zaključak je jasan: Ormuz može izazvati trenutnu globalnu paniku; Malaka je dugoročna strateški poluga. Oba su važna, ali na različite načine – Ormuski moreuz može uzdrmati svetsku ekonomiju, dok je tesnac Malaka može zaustaviti.

