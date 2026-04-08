U pitanju je Sombor, grad na severu Srbija sve više se izdvaja kao idealno mesto za kupce koji žele maksimalnu vrednost za uložen novac. Cene kvadrata su i do tri puta niže nego u prestonici, a zvanična istraživanja potvrđuju da upravo Sombor nudi najviši kvalitet života u zemlji.

Ukoliko u 2026. godini tražite prostran porodični dom, mirnije okruženje i više kvadrata koji se uklapaju u budžet, Sombor postaje destinacija koju ne treba zanemariti. U nastavku su ključni trendovi i prilike koje oblikuju ovo tržište, pišu Nekretnine.rs.

Kvadrat i do tri puta jeftiniji nego u Beogradu

Tržište nekretnina u Somboru odlikuje stabilnost cena i ujednačenost ponude, što je sve ređa pojava u Vojvodini. Prema podacima Republičkoh geodetskog zavoda, prosečna cena starogradnje iznosi oko 880 evra po kvadratu, dok novogradnja beleži prosečnu vrednost nešto iznad 1.140 evra po kvadratu.

U samom centru grada, gde su traženi salonski stanovi sa visokim plafonima i istorijskim karakterom, cene su više, ali tržište pokazuje stabilnu dinamiku, bez naglih skokova ili stagnacije. Posebna prednost Sombora je ponuda: dvosobni i trosobni stanovi dominiraju oglasima, nudeći komforne kvadrature po pristupačnim cenama, što je u većim gradovima postalo prava retkost.

Kuće su najveći adut – od povoljnih do luksuznih

Kada je reč o kućama, Sombor dolazi do punog izražaja. Ponuda, kako u gradu tako i u okolini, tradicionalno je bogata, što ovo tržište čini jednim od najprivlačnijih u Vojvodini.

Cene variraju u širokom rasponu, prilagođene različitim budžetima. Na jednoj strani nalaze se skromnije prizemne kuće u okolnim naseljima koje zahtevaju ulaganja, ali su cenovno vrlo dostupne. Na drugoj strani su luksuznije, uknjižene spratne kuće sa velikim dvorištima i garažama u samom gradu.

Posebnu vrednost čine tradicionalne vojvođanske salonske kuće starije gradnje. Ove nekretnine, sa karakterističnim rasporedom, debelim zidovima i velikim parcelama, privlače kupce koji žele autentičnost, privatnost i komfor za porodični život.

Zašto svi gledaju baš Sombor?

Iako deluje mirno i nenametljivo, Sombor ima ozbiljne prednosti. Istraživanje Ekonomski fakultet u Nišu pokazalo je da ovaj grad ima najbolji kvalitet života u Srbiji, zahvaljujući visokim ocenama u oblastima bezbednosti, zdravstva, obrazovanja i zaštite životne sredine.

Upravo to je ono što sve više kupaca stavlja ispred blizine velikih urbanih centara. Sombor tako postaje izbor onih koji traže više prostora i kvalitetniji život, bez kompromisa. Uz stabilne prognoze za 2026. godinu, cene nekretnina u ovom gradu ostaju bez većih oscilacija.

Ipak, oprezno sa kupovinom

Iako Sombor nudi retku kombinaciju pristupačnih cena i visokog kvaliteta života, kupci ne bi smeli da preskoče detaljnu proveru nekretnine.

Veliki broj starijih objekata nosi sa sobom određene pravne i tehničke izazove. Neophodno je proveriti uknjižbu, stanje instalacija, pravni status parcele, kao i eventualne suvlasničke odnose pre potpisivanja predugovora. Oni koji na vreme obave sve provere mogu realizovati kupovinu brzo i bez rizika, uz maksimalno iskorišćavanje prednosti koje donose život i ulaganje u Somboru.

