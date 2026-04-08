Istovremeno, Milano se sve češće ističe kao grad koji bi mogao da preuzme ulogu novog utočišta za svetsku elitu.

Pre nešto više od mesec dana, Dubai je bio očigledan izbor za bogate Britance koji traže novi dom. Malo koji grad vam omogućava da zaradite ogromne sume bez poreza i potrošite ih u mnogim luksuznim hotelima, restoranima i prodavnicama.

Dubai više nije sigurna luka za elitu?

Ali kako su Ujedinjeni Arapski Emirati bili izloženi iranskim napadima, reputacija Dubaija, delimično izgrađena uz pomoć uticajne emigrantske scene, kao utočišta za globalnu elitu počela je da slabi.

Superbogati britanski državljani sada traže put nazad u Evropu, a Milano, finansijsko središte Italije, sve je više na vrhu liste, primetio je Gardijan.

"Italija nudi najbolje pogodnosti: jedinstveni porez i dobar kvalitet života", rekao je Armand Arton, konsultant koji pomaže porodicama multimilionera i milijardera da se presele kroz programe državljanstva putem investicije.

Kako kaže, ljudima koji napuštaju UAE nije teško da zamisle da žive u Rimu ili Milanu, kao međunarodnim i kosmopolitskim centrima.

"Nije teško shvatiti zašto je Milano, u kome već žive neki od najbogatijih evropskih bankara, advokata i investitora, postao tako popularan izbor. Prema italijanskom režimu paušalne poreske stope, strani stanovnici mogu da plaćaju 300.000 evra godišnje na sve prihode zarađene u inostranstvu - praktično zanemarljiv iznos za najbogatije ljude na svetu. Oduvek smo bili međunarodni grad, ali stvari se menjaju“, kaže Dileta Đorgolo, koja vodi kancelariju za stambene nekretnine Sotbija u italijanskoj poslovnoj i modnoj prestonici.

Prema njenim rečima, imali su poseban poreski režim od 2017. godine, ali kada je Velika Britanija ukinula status nedomičila, videli smo talas novih kupaca koji dolaze u Milano.

Kako novi talas bogatih migranata sve više okreće pažnju gradu, postavlja se pitanje: da li bi Milano mogao da postane novi dom ultrabogatih?

Poreske olakšice koje menjaju sve

Za mnoge Evropljane, Italija je najstrateškija opcija. Za razliku od strožih pravila u Velikoj Britaniji, novi italijanski stanovnici koji nisu plaćali porez u zemlji najmanje devet od poslednjih deset godina oslobođeni su poreza na svoj strani prihod, sa godišnjom paušalnom stopom od 300.000 evra. Njihov prihod ostvaren u Italiji i kapitalni dobici od investicija izvršenih u roku od pet godina od izbora režima oporezuju se po redovnoj stopi.

"Iako je Italija uvela režim paušalne stope još 2017. godine, na 100.000 evra, to nije privuklo veliki broj ljudi. Ukidanje režima za nerezidente je zaista izazvalo interesovanje, a dolazi u vreme kada i Portugal pooštrava svoja pravila", kaže Mark Ačeson iz firme za finansijsko planiranje Utmost Wealth Solutions.

Naglasio je da je to jednostavan režim i da ga ljudi vole.

"Italija je prelepa zemlja, Milano ima duboko razvijen sektor finansijskih usluga - Milano ima mnogo toga što London čini privlačnim", dodao je on.

Roberto Bonomi, partner u advokatskoj firmi Withers, dodaje da je Italija od tada izgubila reputaciju politički nestabilne destinacije, piše tportal.

Slatki život - po visokoj ceni

Prema procenama italijanske advokatske firme za poresko pravo Maisto e Associati, oko 5.000 ljudi se do sada opredelilo za italijanski režim paušalne stope oporezivanja. U početku su mnogi od podnosilaca zahteva bili Italijani koji žive u Londonu, kaže Marko Čerato, partner u firmi.

"To su najčešće bili ljudi zaposleni u bankarstvu, osiguranju, upravljanju imovinom ili hedž fondovima. Poslednjih deset godina su proveli u Ujedinjenom Kraljevstvu i želeli su da se vrate u Italiju iz ličnih i poreskih razloga. Ali nakon pandemije, sve više ljudi je počelo da pristiže, rast je bio eksponencijalan, posebno nakon što su konzervativci objavili otkazivanje sporazuma o nekretninama", naveo je on.

Sada, kaže Arton, novi talas interesovanja dolazi iz Persijskog zaliva.

"Italija brzo obrađuje prijave. Zato uglavnom privlači ljude koji napuštaju region i žele da se presele u Evropu, a istovremeno žele da iskoriste prednosti ravnog poreza i visokog kvaliteta života", dodao je on.

Priliv nove bogate zajednice već podiže cene u Milanu. Cene nekretnina su porasle za 38 odsto u poslednjih pet godina, prema istraživanju agencije Najt Frank.

Milano je nedavno pretekao Veneciju i postao najskuplji grad u Italiji, sa prosečnom cenom od 5.171 evra po kvadratnom metru u novembru 2025. godine, prema italijanskom portalu za nekretnine Idealista. Porast cena je još izraženiji u nekim od najtraženijih naselja, kao što su Sant'Ambrođo, Brera, San Marko ili Činkve Vija, blizu Duoma.

Đorgolo procenjuje da danas na tržištu ima između 30 i 40 procenata više međunarodnih kupaca nego pre samo dve godine.

"Ranije su međunarodni kupci tražili drugu nekretninu u Milanu ili možda na jezeru Komo, ali sada traže rezidenciju u Italiji. Žele da budu blizu dobrih međunarodnih škola i glavnih aerodroma", istakao je on.

Ostaje da se vidi da li će Milano zaista uspeti da svrgne Dubai sa trona kao centar globalne elite.

