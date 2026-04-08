Ugovor za nove inovativne lekove potpisale su v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević Škodrić i direktorka AstraZeneca predstavništva u Srbiji Ksenija Purković.

Posle potpisivanja ugovora, Vučić i Pirs su se obratili medijima.

"Danas je važan i veliki dan za našu zemlju, za zdravstveni sistem Srbije i pre svega za stotine hiljada naših građana koji se bore sa teškim medicinskim dijagnozama. Zahvaljujući ugovorima koje smo danas potpisali sa kompanijom AstraZeneka, Republika Srbija osigurava pristup inovativnim onkološkim terapijama u 10 novih indikacija", rekao je Vučić u obraćanju nakon potpisivanja ugovora.

Istakao je da je reč o lečenju raka dojke, pluća, bešike, jetre, žučnih puteva i jajnika, bolestima koje pogađaju hiljade porodica širom naše zemlje.

"Ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da obezbedimo najbolje i najskuplje lekove na svetu koji postoje. Ne postoje bolji. I sad, da budem sasvim otvoren, kada mi je Zlatibor Lončar, koji uvek svemu nađe manu i sve mu je skupo i uvek bi negde drugo našao nešto bolje, za ovo rekao da su najbolji lekovi trenutno u svetu, onda vam je jasno koliko smo zadovoljni zbog ovoga što je danas potpisano. Zadovoljan sam zbog građana", rekao je Vučić.

On je napomenuo da je reč o izuzetno skupim lekovima, ali da će našim građanima, kojima je potrebna nada, ovi lekovi produžiti život.

"U značajnoj meri, ovi lekovi će rešiti brojne protokolarne probleme. Ovi lekovi će nam dati nadu za život naših roditelja, supružnika, sestara, braće, dece i verujem da će mnogim ljudima pomoći", naveo je predsednik Vučić.

Istakao je da, ako postoji nešto u šta niko nije mogao da sumnja ikada, to je znanje i zdravstveni sistem Velike Britanije.

Vučić je dodao da je ponosan jer je Velika Britanija, bez obzira na veoma visoku cenu lekova, pristala da Srbiji da po izuzetno povoljnim cenama.

"Ponosan sam na to što je Velika Britanija prihvatila i kompanija AstraZeneca, iako je reč o nečemu veoma skupom, da nam da po izuzetno povoljnim cenama. Ovakve cene, koliko sam ja shvatio do sada, je dobio samo Donald Tramp, odnosno Amerika. Niko drugi ovako povoljne cene nije dobio. I zahvalan sam Vladi Velike Britanije na tome, zahvalan sam kompaniji AstraZeneca na tome", kazao je Vučić.

Naveo je da je, iako to predstavlja značajan finansijski izazov za Srbiju, za državno rukovodstvo najvažniji odnos prema ljudima.

"Da je bio u pitanju život jednog čoveka, desetoro ljudi, bez obzira na desetine i stotine miliona evra koje ćemo da damo u godinama pred nama, biću najsrećniji čovek na svetu. I za to živite, za to radite, zbog toga se bavite ovim poslom. I danas sam zato ovako nasmejan i radostan, jer ja znam da ćemo hiljadama ljudi produžiti život", naveo je Vučić.

Kako je dodao, ne može se za sve pronaći odjednom rešenje i nema lakih rešenja, nema lakog spasa, ali će hiljadama ljudi moći da se produži život uz te lekove.

"I to ćemo moći da produžimo život ovde u Srbiji, zahvaljujući ovom partnerstvu i ovom ugovoru koji je danas potpisan. Kod mene uvek na konferencijama ima 'ali' kada pričamo o politici. Danas na ovoj konferenciji nema 'ali'. Sve je odlično, sve je dobro, srećni, zadovoljni svi i posebno sam srećan zbog naših građana i nadam se da ćemo što pre moći u upotrebi da imamo ove preparate, ove lekove i da spasavamo živote građana", rekao je predsednik Srbije.

Zahvalio je još jednom Velikoj Britaniji i dodao da veruje da će partnerstvo između Velike Britanije i Srbije i u sferi medicinsko-zdravstvenoj doneti mnogo dobrobiti Srbiji i njenim građanima.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

