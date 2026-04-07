Fico je u video poruci na društvenim mrežama ocenio da SAD gube kontrolu nad ratom u Iranu, dok se situacija sa naftom i gasom dodatno pogoršava, prenosi Tasr.

"Slovačka vlada, u saradnji sa rafinerijom Slovnaft, čini sve da, uprkos rastu cena goriva, Slovačka zadrži niske cene... Zajedno sa Mađarskom i drugim državama, borimo se da gasovod Družba ponovo proradi i da se očima Evropske komisije, koja obara svetske rekorde u nesposobnosti i ideološkoj slepoći, otvore oči", rekao je Fico.

Najavio je i da će u narednim danima i nedeljama odati počast žrtvama fašizma i onima koji su se borili protiv toga tokom Drugog svetskog rata - kod spomenika Slavin u Bratislavi, u koncentracionom logoru Dahau u Nemačkoj i u Moskvi na Dan pobede, dok će u junu obeležiti otvaranje Drugog fronta u Normandiji, piše Tanjug.

"Ovo su dobre prilike da razvijemo ideje o tome kako da se ojača zaštita mira u ovim teškim ratnim vremenima", izjavio je Fico.

