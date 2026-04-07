To je skok u odnosu na prethodni mesec, kada je pomenuto predviđanje iznosilo tri odsto, preneo je Trejding ekonomiks.
Kada je reč o rastu cena benzina, očekivanja potrošača kreću se na oko 9,4 odsto, što je najviši nivo od marta 2022. godine i znatno više od 4,1 odsto, koliko je izmereno u februaru.
Razlog za tako drastičan skok svakako je to što je izbijanje rata na Bliskom istoku podiglo referentne cene energije.
Inflaciona očekivanja su takođe veća za hranu i sada se kreću na oko šest odsto, nakon što je u februaru to iznosilo 5,3 odsto.
Slično važi i za kiriju, koja bi trebalo da poskupi za 7,1 odsto međugodišnje, u odnosu na 5,9 odsto koliko je predviđano mesec dana ranije.
Amerikanci sve pesimističniji zbog rasta cena
Medijalna inflaciona očekivanja za narednu godinu u Sjedinjenim Američkim Državama porasla su na 3,4 odsto u martu, što je najviše do sada ove godine, objavile su danas njujorške Federalne rezerve (FED).
