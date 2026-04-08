Umesto da angažuje majstore, Sven je odlučio da se posveti pripremi za useljenje u stan, snimivši video u kojem prikazuje sve radove - od građevinskih do umetničkih, što mu je, prema sopstvenoj proceni, omogućilo da uštedi najmanje 2.000 evra.

"Vredelo je zasukati rukave", napisao je u opisu videa.

Mnogi mu se dive

Njegov video brzo se proširio mrežama, a komentari su podeljeni - od divljenja do šale:

"Bravo, stečeno iskustvo je neprocenjivo", "Cena majstora danas je suluda, razumem ga", "Ako imaš vremena - ovo je genijalno", "Sve lepo, ali treba živaca za ovo", samu su neki od komenara.

Njegov proces je počeo uklanjanjem starog nameštaja, što mu je, kako procenjuje, uštedelo oko 200 evra. Zatim je sam zaštitio ulazna vrata i prozore zaštitnom lepljivom trakom (oko 30 evra po komadu, za dvoja vrata i šest prozora, ušteda od 240 evra).

Zatim je demontirao ugrađeni nameštaj, okvire i klizna drvena vrata kuhinje (500 evra), zaštitio podove, izbacio pločice sa zidova i uklonio sve podne obloge. Čak je i uklanjanje šuta iz stana, što bi inače koštalo oko 400 evra, izvršio sopstvenim vozilom.

Samostalna kreativnost i dodatna ušteda

Sven se nije zaustavio samo na građevinskim radovima; sve slike za stan, koje bi inače koštale 423 evra, napravio je sam i potrošio samo 100 evra na ramove. Čak je počeo da slika za svoja umetnička dela, stvarajući dela sa ličnom i emocionalnom vrednošću.

"Neću lagati, bilo je izazovno i morao sam da izdvojim mnogo vremena da sve to uradim", priznao je, ali je dodao da se trud višestruko isplatio, piše Dnevno.

"Dobro si uradio posao, ali ako imaš prijatelje, a verujem da ih imaš, bilo bi lakše", rekao je jedan od komentatora.

