Reč je o razmeni akcija bez novčanog toka, što znači da MOL za ovu transakciju ne izdvaja dodatna sredstva.
Šta tačno menja MOL
Prema saopštenju kompanije, MOL grupa i fond Főnix Private Equity Fund, kojim upravlja Gránit Asset Management, potpisali su ugovor kojim MOL, preko svoje ćerke firme, stiče dodatnih 3.064.849 akcija ALTEO-a.
Time MOL povećava svoj udeo za 15,38 odsto.
Istovremeno, MOL prenosi 2.654.061 akciju Waberer’s-a, što predstavlja 15 odsto vlasništva, upravo ovom fondu.
Kako su obe kompanije listirane na berzi, vrednost razmene određena je na osnovu prosečne cene akcija u poslednjih 180 dana, a paketi su ocenjeni kao ekvivalentni.
Nakon završetka transakcije, ukupni udeo MOL-a u ALTEO-u iznosiće 39,97 odsto.
Čeka se odobrenje
Za finalizaciju ovog dogovora neophodna su regulatorna odobrenja, a zatvaranje transakcije očekuje se u drugom kvartalu 2026. godine.
Fokus na energetsku tranziciju
Iz MOL-a poručuju da ovaj potez predstavlja deo šire strategije.
"MOL veruje u pametnu energetsku tranziciju koja balansira održivost i konkurentnost. Za ostvarenje tih ciljeva potrebni su pouzdani partneri kao što je ALTEO", izjavio je izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača.
Kako je naveo, dve kompanije već sarađuju na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, uključujući skladištenje energije u Tisaujvarošu.
Planovi širenja u regionu
Prema pisanju Balkan Green Energy News, ALTEO planira pokretanje zelene investicione platforme kapaciteta do dva gigavata.
Ovaj projekat obuhvata:
- proizvodnju energije
- upravljanje sistemima
- softverska rešenja
- skladištenje energije
- upravljanje otpadom
Kompanija trenutno razmatra ulaganja ne samo u Mađarskoj, već i u Srbiji, Slovačkoj i Hrvatskoj.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)