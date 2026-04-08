Reč je o razmeni akcija bez novčanog toka, što znači da MOL za ovu transakciju ne izdvaja dodatna sredstva.

Šta tačno menja MOL

Prema saopštenju kompanije, MOL grupa i fond Főnix Private Equity Fund, kojim upravlja Gránit Asset Management, potpisali su ugovor kojim MOL, preko svoje ćerke firme, stiče dodatnih 3.064.849 akcija ALTEO-a.

Time MOL povećava svoj udeo za 15,38 odsto.

Istovremeno, MOL prenosi 2.654.061 akciju Waberer’s-a, što predstavlja 15 odsto vlasništva, upravo ovom fondu.

Kako su obe kompanije listirane na berzi, vrednost razmene određena je na osnovu prosečne cene akcija u poslednjih 180 dana, a paketi su ocenjeni kao ekvivalentni.

Nakon završetka transakcije, ukupni udeo MOL-a u ALTEO-u iznosiće 39,97 odsto.

Čeka se odobrenje

Za finalizaciju ovog dogovora neophodna su regulatorna odobrenja, a zatvaranje transakcije očekuje se u drugom kvartalu 2026. godine.

Fokus na energetsku tranziciju

Iz MOL-a poručuju da ovaj potez predstavlja deo šire strategije.

"MOL veruje u pametnu energetsku tranziciju koja balansira održivost i konkurentnost. Za ostvarenje tih ciljeva potrebni su pouzdani partneri kao što je ALTEO", izjavio je izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača.

Kako je naveo, dve kompanije već sarađuju na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, uključujući skladištenje energije u Tisaujvarošu.

Planovi širenja u regionu

Prema pisanju Balkan Green Energy News, ALTEO planira pokretanje zelene investicione platforme kapaciteta do dva gigavata.

Ovaj projekat obuhvata:

proizvodnju energije

upravljanje sistemima

softverska rešenja

skladištenje energije

upravljanje otpadom

Kompanija trenutno razmatra ulaganja ne samo u Mađarskoj, već i u Srbiji, Slovačkoj i Hrvatskoj.

