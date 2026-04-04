Šansa da Donald Tramp, predsednik SAD-a, kao i njegov saveznik, Benjamin Netanjahu, premijer Izraela, iz tog rata izađu kao pobednici, ravna je nuli. Ipak, oni koji čak i ne učestvuju u njemu mogli bi da trijumfuju, kao što je to često slučaj kada su besmisleni sukobi (a koji nije?) u pitanju.

Za sada, Kina je ta koja će po svoj prilici imati najviše koristi. Cilj napada na Iran, a pod objašnjenjem da tamo imaju nuklearno oružje, jeste Trampov poriv za kontrolom protoka nafte na Bliskom istoku. Ako je postojala ikakva strategija, ona je najverovatnije podrazumevala pokušaj da se ubiju dve muve istim udarcem. Da SAD preuzmu "zlatnu koku" naftne arterije koja teče kroz Ormuski moreuz, i da se usput, kako su primetili stručnjaci koji su govorili za ugledni "Ekonomist", paralelno oslabi Kina. I to tako što će kontrolom nafte, koja mahom putuje prema Pekingu, ostaviti Kinu ranjivom.

Nije strategija, nego strah

Prema procenama kineskih analitičara, diplomata i bivših zvaničnika, rat ne demonstrira snagu Amerike, nego upravo njenu stratešku nesigurnost. U Pekingu dominira stav da Vašington pribegava vojnoj sili upravo zato što oseća slabljenje sopstvene globalne pozicije.

Ova percepcija posebno je povezana sa politikom Donalda Trampa, čiji se pristup opisuje kao impulsivan i bez dugoročne strategije. Tramp već neko vreme preti kopnenom operacijom u Iranu. A to znači dugoročan sukob, sa još više žrtava i štete po globalnu ekonomiju.

Za Kinu, ovakav razvoj događaja potvrđuje staru stratešku maksimu koju je navodno izgovorio Napoleon i glasi: "Protivnika ne treba ometati dok pravi greške". Preciznije, već sada u Pekingu mogu zadovoljno da trljaju ruke zbog rata. Nažalost, tako je, korist je u geopolitici iznad svega.

Kina je već značajno povećala svoje strateške rezerve nafte i, za razliku od Trampove opsesije naftom, proširila izvore energije u obnovljive izvore, poput solarne i vetroenergije. Tokom protekle godine, Kina je uložila rekordne 94 milijarde dolara u projekte koji se tiču energenata.

Da ne pričamo o rekordima koji u zemljama Zapada može da izazove samo zavist. I to u automobilskoj industriji, robotici, veštačkoj inteligenciji. Čak i u vojnoj industriji, ponosu i dici Sjedinjenih Američkih Država. Poput vesti da će do 2030. godine Kina napraviti 1.000 stelt borbenih aviona, koji će u snazi i efikasnosti preteći američke.

Peking ulaže mnogo i u Africi. Samo u Nigeriji, kineske kompanije imaju ugovore za eksploataciju gasa, u vrednosti od 26,4 milijarde dolara. Dok za to vreme gori Bliski istok i Iran, izazivajući požar na globalnom ekonomskom planu, koji će biti gašen u decenijama koje slede.

Ukratko, posle prekida rata u Iranu, prijateljske kineske kompanije moći će da prošire poslovanje, tako što će, za novac, pomoći Teheranu da obnovi razorenu infrastrukturu. Zatim, što više svet pada u krizu zbog manjka i velike cene nafte i gasa, to će Kina imati više prostora da prodaje svoje solarne panele.

Na putu ka rešenju u Pekingu

Trampu je sigurno krivo što je sada, kada je sam izabrao novi, agresivni konflikt, toliko pritiskao Sija Đinpinga svojim izuzetno iritantnim tarifama. Iz Pekinga su, za sve to vreme, odgovarali prilično mirno i odmereno. Po sada već poslovičnoj politici Kine, koja bi mogla da se podvede pod krilaticu "ćuti i radi".

Mnogo je pitanja, ali jedno je sigurno - Kina je već u prednosti. I sve će biti jasnije kada se Đinping i Tramp sretnu, prema najavama, na sastanku u Pekingu, koji je zakazan za sredinu maja. Kina je spremna za saradnju, uprkos tarifama i Trampovim nadmenim izjavama.

U krajnjem slučaju, od saradnje Pekinga i Vašingtona čitav svet može da ima koristi. Od sukoba nema ničega, osim štete. Nije neka mudrost, ali vredi ponoviti, mnogo puta.

Verovatno bi to i Tramp već sad priznao, ali ne može i ne sme, što zbog građana svoje zemlje, što zbog razmera tragedije koja se odigrava. U Pekingu će imati priliku da popravi situaciju, jer je ispucao sve šanse i strpljenje kojim su ga mnogi, pa i Si Đinping, častili.

