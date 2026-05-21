Evropska komisija smanjila je prognozu privrednog rasta Srbije u 2026. godini na 2,8 odsto, objavljeno je danas u Prolećnim ekonomskim prognozama EK, koja očekuje da će se rast Srbije oporaviti na 3,9 odsto u 2027. zbog velikih investicija za izložbu Ekspo 2027, kao i rasta plata i penzija, prenosi Tanjug.



U prethodnoj Jesenjoj ekonomskoj prognozi, EK je za Srbiju predviđala privredni rast od 3,3 odsto u ovoj godini.



"Ekonomski rast Srbije značajno je usporen na 2,0 odsto u 2025. godini, zbog domaćih i spoljnih faktora. Projektovano je da će se oporaviti na 2,8 odsto u 2026. i 3,9 odsto u 2027. godini, jer domaća potražnja ima koristi od velikih javnih investicija vezanih za specijalizovani EXPO27 i od rastućih plata i penzija", navodi se u dokumentu EK.



Takođe, EK očekuje da će ovi faktori doprineti deficitu tekućeg računa i inflatornim pritiscima.



Fiskalni deficit Srbije će privremeno porasti na 3,2 odsto u 2026. godini jer je vlada, kako je navedeno, smanjila akcize na gorivo kao odgovor na sukob na Bliskom istoku.



Projektovano je da će javni dug Srbije blago porasti na 45 odsto BDP-a do 2027. godine, navodi EK.



Evropska komisija ocenjuje i da je privredni rast Srbije tokom 2025. usporio sa 3,9 odsto iz 2024. godine zbog slabijeg rasta investicija i privatne potrošnje pogođenih, kako je navedeno, političkom nestabilnošću i studentskim protestima, kao i negativnog doprinosa neto izvoza.



U izveštaju se navodi da su neto prilivi stranih direktnih investicija prepolovljeni u odnosu na 2024. godinu, dok je deficit tekućeg računa povećan na 4,8 odsto BDP-a sa 4,7 procenata godinu ranije.



EK konstatuje da pokazatelji sa početka 2026. godine daju mešovitu sliku, pošto indikator ekonomskog raspoloženja pokazuje poboljšanje tokom prvog kvartala, a realan rast prometa u maloprodaji premašio je pet odsto u prva dva meseca godine.



Istovremeno, industrijska proizvodnja beleži pad u većini sektora, osim u automobilskoj industriji, gde proizvodnja pojedinih modela u Srbiji nastavlja da raste.



U dokumentu se navodi da je Srbija posebno osetljiva na posledice sukoba na Bliskom istoku zbog energetski intenzivne privrede i velikog poljoprivrednog sektora koji zavisi od cena đubriva.



Evropska komisija procenjuje da će rast plata i dalje ostati visok, nakon što su zarade tokom 2025. povećane za 11,6 odsto, dok je u poslednjem kvartalu rast ubrzan na 12,8 odsto.



Rast plata u javnom sektoru krajem godine dostigao je 15 odsto, predvođen povećanjima u obrazovanju, zdravstvu i lokalnoj administraciji, dok bi rast plata, penzija i minimalne zarade trebalo dodatno da podstakne domaću potrošnju tokom 2026. godine.



EK navodi i da je inflacija tokom 2025. usporila sa 4,7 na 3,8 odsto zahvaljujući ograničenju trgovačkih marži za hranu i osnovne proizvode, ali da se tokom 2026. očekuje njen rast na 4,1 odsto zbog globalnih cenovnih šokova i ukidanja ograničenja cena hrane.



Za 2027. godinu prognozira se inflacija od 3,9 odsto, delom i zbog povećane tražnje tokom održavanja Ekspa.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.