Vučić je naveo da se obavljaju poslednje pripreme pred njegovu predstojeću posetu Narodnoj Republici Kini i da će ona bez ikakve sumnje, biti najznačajnija poseta u njegovoj političkoj karijeri.

"Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbednosnim izazovima i sve izraženijom neizvesnošću", naveo je Vučić na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Vučić je naglasio da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom, i da mu je beskrajno zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da ponovo bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju i naš narod.

"Istakao sam da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine, ali i dubokog međusobnog poverenja koje je utkano u poštovanje našeg naroda prema velikom kineskom narodu i koje će ostati snažan temelj za generacije koje dolaze", ukazao je Vučić.

On je naveo da je u razgovoru sa ambasadorom ponovio da sve što smo zajedno izgradili, od infrastrukturnih i industrijskih projekata do političkog razumevanja i podrške u najvažnijim trenucima, predstavlja dokaz iskrenog prijateljstva koje je izdržalo test vremena i velikih globalnih izazova.

"Razgovarali smo i o sastancima koje ću imati tokom boravka u Kini, kao i o posetama industrijskim i ekonomskim gigantima, što je za nas od neprocenjivog značaja, imajući u vidu da je Kina danas uzor snažne i stabilne ekonomije, ali i primer principijelne države koja svojim doslednim stavovima, mudrom politikom i ogromnim međunarodnim ugledom ulaže ozbiljne napore da u svetu zavladaju mir, stabilnost i saradnja, što je čovečanstvu danas potrebnije nego ikada", istakao je Vučić.

On je dodao da zato oseća ogromnu obavezu pred posetu NR Kini, jer Srbija sa divljenjem gleda na kineski razvojni model i nastavlja da gradi odnose zasnovane na poverenju, međusobnom uvažavanju i zajedničkoj viziji budućnosti.

Vučić će boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsednika te zemlje Si Đinpinga.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.