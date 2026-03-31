Događaju je prisustvovao i ambasador Kine u Srbiji Li Ming. Ministarka Mesarović je istakla da je ova saradnja rezultat Sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom, kao i da će voz sa srpskim proizvodima stići u tu zemlju za 20 dana.

"Imajući u vidu koliko je kinesko tržište i kolike mogućnosti pruža, radićemo na povećanju obima ukupne proizvodnje, kako bi uspeli da u što većoj meri izvezemo naše proizvode, pošto već postoji potražnja u više provincija", rekla je Mesarovićeva za Tanjug.

U vozu, koji je krenuo put kineske provincije Hebei, nalaze se bakar, čelik, asfalt, ostaci šećerne trske i drvo, a u narednom periodu planiran je i transport voća.

"Razgovarali smo sa sa guvernerom provincije Hebei o tome na koji način možemo dodatno ispromovisati srpske proizvode, srpska vina, srpske rakije, srpski med i sve ono što može da bude apsolutno konkurentno i što nam je već traženo u drugim provincijama. Na koji način možemo dodatno da ispromovišemo te proizvode, kako bi pronašli put do krajnjeg potrošača u toj provinciji koja broji više od 73 miliona stanovnika", rekla je Mesarovićeva.

Ministarka je navela da je neophodno raditi na poboljšanju kanala distribucije, odnosno prevoza.

"To je nešto na čemu ćemo intenzivno raditi kada je u pitanju transport srpskih proizvoda ka Kini, a naravno i kineskih ka Srbiji. Intermodalni terminal, koji smo upravo posetili i sa kog smo ispratili prvi voz sa srpskom robom, jeste jedna logistička platforma za pretovar robe, uglavnom železnički i drumski. Na taj način ćemo upravo ovde, na ovih 13 hektara, ali proširujući te kapacitete na dodatnih 70, razvijati ova skladišta kako bi ona mogla da prihvate daleko veći obim robe koji planiramo da izvezeno u Kinu u narednom periodu", istakla je ona.

Prema njenim rečima, voz predstavlja najpovoljniji vid transporta za prevoz robe na daleke destinace kakva je Kina.

"To sam proizvod čini daleko konkurentnijim", ocenila je ministarka.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se ranije danas sa članovima delegacije kineske provincije Hebei, koju je predvodio guverner Vang Džengpu i predsednikom HBIS grupe Liu Đijenom i izjavio da su imali sadržajan razgovor o unapređenju saradnje dve zemlje u oblasti industrije čelika, modernizaciji proizvodnih kapaciteta i primeni savremenih tehnologija.

HBIS Grup Serbija Ajron & Stil d.o.o. Beograd je privredno društvo osnovano 2016. godine, kada je kineska kompanija Hestil preuzela Železeru Smederevo i nalazi se u sastavu korporacije HBIS grupe.

