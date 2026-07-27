U okviru Urbanističkog projekta za izgradnju brze saobraćajnice Osmeh Vojvodine, na teritoriji Grada Kikinde razrađena je trasa deonice od administrativne granice sa opštinom Novi Bečej do državne granice sa Rumunijom, odnosno graničnog prelaza Nakovo.



Dokumentaciju koja će početkom avgusta biti na javnoj prezentaciji izradilo je Javno preduzeće za urbanizam, izgradnju, građevinsko zemljište, uređenje i održavanje ulica i puteva, obezbeđivanje javnog osvetljenja i zaštitu životne sredine opštine Novi Bečej, za JP "Putevi Srbije" u svojstvu investitora i podnosioca zahteva, dok je Grad Kikinda naručilac predmetnog urbanističkog projekta.



Iz dokumentacije proizlazi da je u ovoj fazi detaljno razrađeno tehničko rešenje buduće deonice – precizirane su lokacije mostova, nadvožnjaka, raskrsnica, servisnih puteva i drugih objekata koji treba da omoguće povezivanje Kikinde sa budućom mrežom brzih saobraćajnica i međunarodnim pravcima ka granici sa Rumunijom.



Projektom je obuhvaćena deonica buduće brze saobraćajnice kroz teritoriju Grada Kikinde, od Kikindskog kanala do priključka na državni put IB reda broj 15, sa nastavkom trase prema graničnom prelazu Srpska Crnja. Glavna trasa planirana je kao put sa četiri saobraćajne trake, dužine oko 11,6 kilometara, dok je veza sa državnim putem IB reda broj 15 (pravac ka Nakovu), predviđena kao dvotračna saobraćajnica dužine oko 5,4 kilometra.



Trasa počinje mostom preko Kikindskog kanala na granici opštine Novi Bečej i teritorije Grada Kikinde. Za ovaj prelazak planiran je most dužine oko 380 metara, koji predstavlja jedan od najznačajnijih objekata na ovoj deonici. Nakon prelaska kanala, trasa se pruža kroz ravničarski prostor, preko poljoprivrednog zemljišta i vinogradarsko-voćarske zone, uz ukrštanja sa postojećim atarskim putevima, kanalima i infrastrukturnim sistemima.



Na trasi su planirani brojni objekti koji treba da obezbede funkcionisanje postojeće putne mreže i pristup okolnim parcelama. Predviđeni su nadvožnjaci za povezivanje servisnih puteva, kao i putni objekti preko železničke pruge Pančevo Glavna–Zrenjanin–Kikinda–državna granica.



Projektom je predviđeno ukupno pet kružnih raskrsnica. Kružna raskrsnica na glavnoj trasi brze saobraćajnice, na oko kilometru 5+637, povezaće budući put sa državnim putem IB reda broj 13 Horgoš–Beograd i omogućiće pristup bazi za održavanje državnog puta.



Na veznoj saobraćajnici prema državnom putu IB broj 15 planirane su još četiri kružne raskrsnice. One će omogućiti povezivanje sa državnim putem IIA reda broj 104, lokalnom putnom mrežom, kao i državnim putem IB reda broj 15 prema graničnom prelazu Nakovo.



Pored kružnih raskrsnica, predviđena je i denivelisana raskrsnica tipa "Truba" na stacionaži 11+265,53, kojom će se ostvariti veza brze saobraćajnice sa državnim putem IB reda broj 15 i pravcem ka graničnom prelazu Nakovo.



Trasa je projektovana za računsku brzinu od 100 km/h, dok je za veznu saobraćajnicu prema državnom putu IB broj 15 predviđena brzina od 80 km/h, piše eKapija.



U okviru pratećih sadržaja planirani su parking prostor na oko kilometru 1+550 i odmorište povezano sa četvrtim krakom kružne raskrsnice na oko kilometru 5+384. Predviđena je i baza za održavanje državnog puta u zoni državnog puta IB reda broj 13.



Poseban deo projekta odnosi se na servisne saobraćajnice koje će pratiti trasu brze saobraćajnice. Njihova funkcija je da omoguće kretanje vozila kojima nije dozvoljen pristup brzoj saobraćajnici, poput poljoprivredne mehanizacije, biciklista i drugih učesnika u mešovitom saobraćaju, kao i da obezbede pristup parcelama koje bi bile presečene izgradnjom nove trase.



Na celoj deonici predviđeni su i sistemi za prihvat atmosferskih voda, retenzije, propusti za melioracione kanale i zaustavne niše.



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