Ugovor o delu u Srbiji - da li vam ide penzijski staž i koji se doprinosi plaćaju?

Građani koji rade po ugovoru o delu često nisu sigurni koja prava ostvaruju po ovom osnovu. Jedno od najčešćih pitanja jeste da li se uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, da li se računa penzijski staž i na koji način se taj staž evidentira, piše Kamatica.

Iako se doprinosi za PIO uglavnom plaćaju, mnogi ne znaju da se penzijski staž ne upisuje automatski, zbog čega je potrebno preduzeti dodatni korak kako bi period rada bio priznat prilikom odlaska u penziju.

Da li se plaćaju doprinosi za ugovor o delu?

Naknada ostvarena po ugovoru o delu podleže plaćanju poreza na dohodak građana, kao i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Ovi doprinosi se obračunavaju i uplaćuju bez obzira na to da li je osoba angažovana po ugovoru o delu istovremeno zaposlena kod drugog poslodavca ili nije.

Kada je reč o zdravstvenom osiguranju, doprinosi se plaćaju samo ako lice nije osigurano po drugom osnovu, na primer kroz radni odnos, samostalnu delatnost ili kao korisnik penzije.

Ugovor o delu nije isto što i ugovor o radu

Važno je znati da ugovor o delu ne predstavlja radni odnos. Osoba angažovana po ovom osnovu nema status zaposlenog, pa samim tim ne ostvaruje sva prava koja imaju radnici zaposleni po ugovoru o radu, poput prava na godišnji odmor, plaćeno bolovanje ili otpremninu.

Međutim, to ne znači da se ne uplaćuju doprinosi za penzijsko osiguranje.

Da li se penzijski staž računa?

Da, period rada po ugovoru o delu može biti priznat kao penzijski staž jer se za njega uplaćuju doprinosi za PIO.

Međutim, postoji važna razlika u odnosu na klasičan radni odnos – penzijski staž se ne evidentira automatski.

Razlog je to što prijava za ugovor o delu ne sadrži podatke o trajanju staža, zbog čega se on ne pojavljuje automatski u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Šta treba da uradite da bi vam staž bio upisan?

Građani koji rade ili su radili po ugovoru o delu treba da podnesu zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za evidentiranje penzijskog staža.

Nakon podnošenja zahteva, Fond PIO objedinjuje prijave za isti period i formira evidenciju koja sadrži i podatak o ukupnom trajanju penzijskog staža.

Zbog toga se preporučuje da svi koji su bili angažovani po ugovoru o delu provere da li im je staž pravilno evidentiran. Ukoliko nije, potrebno je podneti zahtev kako bi taj period bio priznat prilikom ostvarivanja prava na penziju.

Najvažnije činjenice

Za ugovor o delu plaćaju se doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje plaćaju se samo ako lice nije osigurano po drugom osnovu.

Ugovor o delu nije radni odnos i ne daje sva prava koja imaju zaposleni.

Penzijski staž se ne evidentira automatski.

Za upis staža potrebno je podneti zahtev Republičkom fondu PIO.

Ukoliko ste radili ili trenutno radite po ugovoru o delu, preporučljivo je da proverite svoju evidenciju u Fondu PIO. Na taj način možete biti sigurni da će vam period za koji su uplaćeni doprinosi biti priznat kada budete ostvarivali pravo na penziju.

Ova verzija je optimizovana za Google Discover i SEO: naslov sadrži glavne ključne reči, uvod odmah odgovara na najčešće pitanje korisnika, podnaslovi prate pretrage koje ljudi najčešće kucaju, a završni sažetak povećava čitljivost i vreme zadržavanja na stranici.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

