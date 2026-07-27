Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je prve rezultate primene novih pravila koja građanima omogućavaju lakšu otplatu kredita u slučaju finansijskih problema. Nakon prvog ciklusa izveštavanja, podaci pokazuju da sistem funkcioniše i da banke i klijenti u najvećem broju slučajeva uspevaju da pronađu zajedničko rešenje, piše Tanjug.

Prema oceni centralne banke, nove mere daju rezultate, a građani koji ispunjavaju uslove najčešće uspevaju da dogovore olakšice koje im pomažu da nastave sa otplatom svojih obaveza.

NBS: Prvi podaci pokazuju da mere funkcionišu

Jovana Lingo iz Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije izjavila je da prvi rezultati potvrđuju uspešnu primenu odluke o olakšicama za otplatu kredita.

„Sada, kada je prošao prvi ciklus izveštavanja o primeni odluke o olakšicama otplate kredita, možemo da kažemo da statistika pokazuje da se ova odluka uspešno primenjuje u praksi i da korisnici koji imaju poteškoća u otplati kredita najčešće uspevaju sa bankama da dogovore odgovarajuće mere“, rekla je Lingo.

Ko ima pravo na olakšice?

Iz Narodne banke Srbije ističu da ove pogodnosti nisu namenjene svim korisnicima kredita, već isključivo građanima koji su se zbog nepredviđenih životnih okolnosti našli u ozbiljnim finansijskim teškoćama.

„Ovo je namenjeno u izuzetnim slučajevima, onima kojima je zaista potrebna pomoć i kojima je opravdano odobriti olakšice“, navela je Lingo.

To znači da će banke svaki zahtev razmatrati pojedinačno, u skladu sa finansijskom situacijom klijenta i razlozima zbog kojih je došlo do problema u otplati.

Koje olakšice građani najčešće biraju?

Prema prvim podacima, najveći broj građana odlučuje se za produženje roka otplate kredita, jer na taj način mesečne rate postaju niže i lakše za izmirivanje.

Pored toga, banke mogu da ponude i druge modele pomoći, među kojima su:

produženje roka otplate kredita;

privremeno smanjenje kamatne stope;

izmena pojedinih uslova ugovora;

privremeni zastoj u otplati obaveza, u skladu sa procenom banke.

Cilj svih ovih mera jeste da korisnicima omoguće da lakše prebrode period finansijskih poteškoća i nakon toga nastave redovnu otplatu kredita, bez dodatnog ugrožavanja njihove finansijske stabilnosti.

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