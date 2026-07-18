U obraćanju građanima u mestu Vladimirovac, u opštini Alibunar, Vučić je rekao da je razgovarao sa rumunskim predsednikom Nikošorom Danom, i da je prvi put, posle 14 godina čuo da su zainteresovani za gradnju brze saobraćajnice do Temišvara.

"Velika vest za sve nas. To su velike stvari, to su stvari koje menjaju život ljudi, to su stvari koje menjaju budućnost", rekao je Vučić okupljenim građanima.

Istakao je da je za ceo Banat važna pruga koja ide od Pančeva, Orlovata, Opova, Zrenjanina, Kikindu, Suboticu, onda ka Somboru, i od Sombora ka Vrbasu, i drugi krak ka Bogojevu.

"Kombinujući to sa prugom Beograd-Vršac, dobili bismo mnogo. To bi značilo mnogo za investitore, to bi značilo oživljavanje, ne samo pruge, već, rekao bih, i logističkih centara, i mnogo toga što smo zaboravili kako izgleda u prethodnom periodu, i značilo bi dolazak novih investitora i novih fabrika, i u južni Banat i u druge delove Banata. To mnogo košta, ali verujem da ćemo pronaći novac i da ćemo moći ljude da obradujemo", rekao je Vučić.

Govoreći o stvarima koje se tiču Vladimirovaca, Alibunara i Kovačice, Vučić je istakao da su bunari pod pod zaštitom države, ali da će da ulože 15 miliona dinara u rekonstrukciju.

"Kao što ćemo da uložimo i u obnovu i u potpuno novu ambulantu ovde u Vladimirovcu, i u to ćemo da uložimo oko 42 miliona dinara. Imamo dve škole u Alibunaru- 'Bratstvo i jedinstvo' i 'Dušan Jerković', za obe ćemo potpuno nove objekte da podignemo, jedna je 2,5 miliona evra, druga je gotovo četiri miliona evra, i država Srbija će da da taj novac", naveo je Vučić.

Dodao je da će država raditi i rehabilitaciju mnogo puteva na celoj teritoriji opštine Alibunar. Vučić je zahvalio građanima na, kako je rekao, veličanstvenom dočeku, piše Tanjug.

"Da mi je neko rekao da će biti i najviše ljudi, i da će ovakva atmosfera da bude u južnom Banatu, ja mu ne bih verovao, ali hvala vam na nečemu najlepšem što sam doživeo u poslednjih nekoliko godina", rekao je Vučić okupljenim građanima.

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