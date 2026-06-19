Maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosiće 217 dinara po litru, dok će litar benzina koštati 191 dinar.

U odnosu na prethodnu nedelju, obe vrste goriva pojeftinile su za tri dinara po litru, što predstavlja nastavak blagog pada cena na domaćem tržištu.

Nove cene goriva važiće od danas do petka, 26. juna 2026. godine.

Produžena licenca za NIS do 1. jula

Istovremeno, Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je produžetak operativne licence do 1. jula 2026. godine.

Kako je saopšteno iz kompanije, produžena licenca omogućava nesmetano funkcionisanje poslovanja, održavanje postojećih ugovora i sporazuma, rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, kao i sprovođenje finansijskih transakcija neophodnih za stabilno snabdevanje tržišta.

Ova odluka važna je za očuvanje sigurnosti snabdevanja gorivom u Srbiji i nastavak redovnog rada Rafinerije nafte Pančevo.

Potpisan sporazum sa MOL grupom

Dodatnu pažnju javnosti privukla je i informacija da je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala Ugovor između akcionara sa MOL grupom u vezi sa budućim upravljanjem NIS-om.

Sporazum, koji je prethodno usvojila Vlada Srbije, predviđa nastavak razvoja kompanije, stabilno snabdevanje domaćeg tržišta i nastavak rada pančevačke rafinerije ukoliko MOL grupa postane većinski vlasnik kompanije.

Međutim, za završetak transakcije biće neophodna dodatna regulatorna odobrenja. MOL grupa nastavlja pregovore sa Gazpromnjeftom o mogućem preuzimanju njegovog udela od 56,15 odsto u NIS-u.

Šta ove promene znače za građane?

Pojeftinjenje goriva donosi blago rasterećenje za vozače i privredu, dok produženje licence NIS-u i nastavak pregovora o vlasničkoj strukturi predstavljaju ključne faktore za stabilnost energetskog sektora Srbije u narednom periodu.

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