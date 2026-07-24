Prag za ulazak u sistem PDV-a ostaje osam miliona dinara, ali će brojni preduzetnici, mali obveznici i poljoprivrednici morati da se prilagode novim pravilima.

Izmene Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) donose promene u rokovima, procedurama za izlazak iz sistema, elektronskim prijavama i obavezama prema Poreskoj upravi.

Nova pravila trebalo bi da počnu da se primenjuju od 1. januara 2027. godine, piše Kamatica.

Prag za ulazak u PDV ostaje osam miliona dinara

Najvažnija promena za male obveznike jeste – da se prag ne menja.

I dalje će važiti pravilo da u sistem PDV-a obavezno ulaze oni koji ostvare ukupan promet veći od osam miliona dinara u prethodnih 12 meseci.

Međutim, menja se period tokom kojeg dobrovoljni PDV obveznici moraju da ostanu u sistemu.

Umesto dosadašnje obaveze od najmanje dve godine, novi propisi predviđaju da će oni koji dobrovoljno uđu u sistem morati da ostanu tokom tekuće i naredne kalendarske godine.

Tek nakon toga moći će da podnesu zahtev za izlazak iz PDV sistema.

Menjaju se pravila za izlazak iz PDV sistema

Nova pravila donose precizniju proceduru za brisanje iz evidencije PDV obveznika.

Obveznici koji više ne ispunjavaju uslov za ostanak u sistemu moći će da podnesu zahtev za izlazak, ali uz strože rokove.

Zahtev za brisanje iz PDV evidencije moraće da bude podnet u roku od pet dana od prestanka aktivnosti koje podležu PDV-u.

Isti rok važiće i za obaveštavanje Poreske uprave o određenim statusnim promenama privrednih društava.

Šta se menja za poljoprivrednike?

Izmene obuhvataju i poljoprivrednike koji ostvaruju pravo na PDV nadoknadu.

Pravo na nadoknadu i dalje imaju vlasnici, zakupci i korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, kao i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Kada poljoprivrednik prodaje proizvode ili pruža usluge obvezniku PDV-a, kupac je dužan da obračuna nadoknadu od osam odsto i uplati je na račun poljoprivrednika.

Za poljoprivrednike ostaje isti prag od osam miliona dinara za obavezni ulazak u sistem PDV-a.

Oni koji ne pređu taj iznos neće obračunavati PDV niti će imati pravo na odbitak prethodnog poreza.

Poreska uprava dobija nova ovlašćenja

Jedna od važnijih novina odnosi se na PDV prijave.

Rok za podnošenje prijave ostaje isti – 15 dana nakon isteka poreskog perioda.

Međutim, ukoliko obveznik ne podnese prijavu u predviđenom roku, Poreska uprava će ubuduće moći da je podnese po službenoj dužnosti.

To znači da će poreski organ imati veću mogućnost da reaguje kada obveznici ne ispune svoje obaveze.

Sve promene podataka moraće elektronski da se prijave

Obveznici će imati obavezu da elektronskim putem prijave sve promene podataka koje mogu uticati na obračun i plaćanje PDV-a.

Rok za prijavu promena biće pet dana.

Ova izmena deo je šireg procesa digitalizacije poreskih procedura.

Povraćaj PDV-a ostaje uglavnom isti

Kod povraćaja PDV-a nema velikih promena.

Obveznik će i dalje moći da bira između:

zahteva za povraćaj PDV-a,

korišćenja iznosa kao poreskog kredita.

Rokovi ostaju:

45 dana za većinu obveznika,

15 dana za izvoznike.

Koja PDV oslobođenja ostaju na snazi?

Veći deo postojećih poreskih oslobođenja ostaje nepromenjen.

PDV se i dalje neće obračunavati na određene oblasti, među kojima su:

platni promet,

krediti i depoziti,

hartije od vrednosti,

investicioni i dobrovoljni penzioni fondovi,

virtuelne valute u skladu sa propisima o digitalnoj imovini,

određene vrste zemljišta i objekata,

osiguranje,

zakup stanova za stanovanje,

zdravstvene i obrazovne usluge,

socijalna zaštita,

kultura i nauka,

verske usluge,

javni servis,

igre na sreću,

određene sportske aktivnosti.

Kada nova pravila stupaju na snagu?

Najveći deo izmena Zakona o PDV-u trebalo bi da počne da važi od 1. januara 2027. godine.

Ministarstvo finansija treba da pripremi potrebne podzakonske akte do 15. decembra 2026. godine, kako bi primena novih pravila mogla nesmetano da počne.

Za preduzetnike i firme to znači da će biti važno da se na vreme upoznaju sa novim rokovima i procedurama kako bi izbegli probleme sa poreskim obavezama.

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