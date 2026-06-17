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Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj

Popularno ekstra devičansko maslinovo ulje povlači se iz prodaje zbog odstupanja u kvalitetu. Kupci mogu da vrate proizvod i bez fiskalnog računa i dobiju pun povraćaj novca.

 
Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.18:14
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Povlači se popularno maslinovo ulje - kupci mogu da vrate proizvod i bez računa u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock/banu sevim
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Jedan prehrambeni proizvod povlači se sa tržišta iz predostrožnosti, a kupcima je omogućeno da ga vrate čak i bez fiskalnog računa i dobiju pun povraćaj novca.

Reč je o proizvodu Zvijezda Ekstra Devičansko Maslinovo Ulje, pakovanje od 0,5 litara, sa rokom trajanja do 12. septembra 2026. godine. Odluka o povlačenju doneta je nakon interne kontrole kvaliteta, piše Večernji.

Zašto se proizvod povlači?

Prema informacijama trgovinskog lanca Plodine, postoji sumnja da organoleptička svojstva proizvoda nisu u skladu sa propisanim standardima kvaliteta.

To znači da su moguće nepravilnosti povezane sa:

  • ukusom,
  • mirisom,
  • izgledom proizvoda,
  • ukupnim kvalitetom koji potrošači očekuju od ekstra devičanskog maslinovog ulja.

Iz kompanije naglašavaju da proizvod nije zdravstveno neispravan i da ne predstavlja rizik po zdravlje potrošača.

Nema opasnosti po zdravlje

Važno je istaći da se proizvod povlači preventivno, kako bi se očuvao standard kvaliteta i poverenje kupaca.

Prema navodima kompanije, reč nije o zdravstvenoj neispravnosti, već o mogućem odstupanju od očekivanih karakteristika proizvoda.

Takve mere sve su češće u prehrambenoj industriji, gde proizvođači i trgovci povlače proizvode i kada postoji najmanja sumnja da kvalitet nije na nivou koji je deklarisan na ambalaži.

Kupci mogu da vrate proizvod i bez računa

Potrošači koji su kupili navedeno maslinovo ulje mogu ga vratiti na prodajno mesto na kojem je kupljeno.

Dobra vest za kupce jeste da:

  • nije potrebno priložiti fiskalni račun,
  • povraćaj novca vrši se u punom iznosu,
  • proizvod može biti vraćen bez dodatne procedure.

Šta ovo znači za potrošače?

Iako ovakva obaveštenja često izazovu zabrinutost, u ovom slučaju nema razloga za paniku. Reč je o kontroli kvaliteta, a ne o bezbednosnom problemu.

Za mnoge potrošače upravo ovakve preventivne mere predstavljaju znak da proizvođači i trgovci žele da očuvaju poverenje kupaca i reaguju pre nego što eventualni problem postane veći.

Ako se navedeno maslinovo ulje nalazi u vašoj kuhinji, dovoljno je da proverite rok trajanja i pakovanje, a zatim ga po želji vratite u prodavnicu i preuzmete povraćaj novca – čak i bez sačuvanog računa.

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Hrvatska povlačenje maslinovo ulje

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