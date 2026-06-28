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Pronađeni delovi metala u hrani - povlače Nutela prozvod iz radnji u Nemačkoj

Čuveni gigant Ferero pokrenuo je hitno povlačenje jednog od svojih popularnih proizvoda Nutela sa tržišta u Nemačkoj.

 

Autor:  Stanko Stamenković
28.06.2026.10:41
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Pronađeni delovi metala u hrani - povlače Nutela prozvod iz radnji u Nemačkoj
Foto: Tetiana Shumbasova / Shutterstock.com
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Prema zvaničnom saopštenju Savezne kancelarije za zaštitu potrošača i bezbednost hrane (BVL), predmetni artikal može da sadrži komade metala, zbog čega je cela serija odmah povučena iz prodaje.

Strana tela poput metalnih delova u hrani predstavljaju ozbiljnu pretnju po zdravlje jer mogu izazvati teške povrede u predelu usta i grla, a u najgorem slučaju mogu dovesti do gušenja, prenosi Feniks magazin.

Nadležni stoga apeluju na sve kupce koji su kupili ovaj proizvod da ga odmah izvade i da ga ni pod kojim uslovima ne konzumiraju.

Povlačenje se odnosi na Nutela Mafin: Ovo povlačenje hrane odnosi se samo na proizvod iz asortimana duboko zamrznute hrane, koji se isporučuje maloprodajnim objektima zamrznut, a zatim se prodaje u odeljenjima pekara nakon odmrzavanja.

Predmetni proizvod je Nutela Mafin, proizvođača Ferero Dojčland GmbH. Povlačenje obuhvata artikle koji su bili u prodaji između 16. juna i 25. juna 2026. godine, dok drugi proizvodi ovog brenda nisu pogođeni ovim problemom.

Prodaja u pekarama većih supermarketa: Prema informacijama kompanije Ferero, predmetni mafini su uglavnom distribuirani i prodavani preko pekara u okviru većih supermarketa i hipermarketa širom zemlje.

Zvanično povlačenje ne precizira tačno kako su metalni delovi dospeli u kolače, ali u takvim slučajevima najčešći uzrok su tehničke greške ili kvarovi mašina u samim proizvodnim pogonima.

Povraćaj novca moguć bez računa: Iako proizvođač u svom pismu nije naveo tačno prodajno mesto za povraćaj niti konkretne detalje o nadoknadi štete, kupci spornih mafina mogu ih vratiti na prodajno mesto gde su ih kupili.

Prema uobičajenoj praksi u trgovinskim lancima, trgovci uzimaju nazad povučenu robu i vraćaju novac kupcima čak i ako nemaju račun. Za sva dodatna pitanja, potrošači mogu kontaktirati korisničku službu putem imejl adrese consumerservice@ferrero.com.

Prva pomoć u slučaju gutanja stranog tela

U slučaju da strano telo uđe u disajne puteve ili jednjak, Savezna kancelarija za zaštitu potrošača upućuje građane na smernice Crvenog krsta za pružanje prve pomoći u hitnim slučajevima.

Ukoliko se nakon konzumiranja pojave vidljive povrede, krvarenje ili otežano disanje, povređeni mora odmah da se podvrgne lekarskom pregledu ili, u slučaju kritične situacije, bez odlaganja pozove hitnu medicinsku pomoć.

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