Kako je saopštilo Ministarstvo poljoprivrede, nova pravila EU odnose se na strožu kontrolu upotrebe antimikrobnih lekova u proizvodnji hrane, a njihov cilj je suzbijanje antimikrobne rezistencije, odnosno pojave da bakterije vremenom postaju otporne na antibiotike.



Prema propisima EU, od 3. septembra 2026. godine izvoz živih životinja i određenih proizvoda životinjskog porekla biće dozvoljen samo zemljama koje mogu da dokažu da imaju pouzdan sistem kontrole upotrebe antimikrobnih lekova i da ispunjavaju propisane standarde.

Potvrda usklađenosti sa standardima EU

Uvrštavanje Srbije na ovu listu, kako se navodi, potvrđuje da je domaći sistem kontrole veterinarskih lekova, zaštite zdravlja životinja i bezbednosti hrane prepoznat kao usklađen sa zahtevima Evropske unije.



Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ocenio je da ova odluka ima direktan značaj za domaće proizvođače i prehrambenu industriju, jer obezbeđuje sigurnost izvoza, očuvanje pristupa jednom od najvažnijih spoljnotrgovinskih tržišta i dodatno jača poverenje u kvalitet i bezbednost proizvoda iz Srbije.



On je naglasio da je reč o potvrdi da Srbija dosledno primenjuje visoke standarde u oblasti bezbednosti hrane, kao i da domaći proizvođači mogu ravnopravno da konkurišu na najzahtevnijim međunarodnim tržištima.

Značaj za proizvođače i prehrambenu industriju

Nova evropska pravila deo su šire borbe protiv antimikrobne rezistencije, koja se smatra jednim od najvećih izazova u oblasti javnog zdravlja. Zbog toga EU pooštrava uslove za zemlje iz kojih se uvoze životinje i hrana životinjskog porekla.



Za Srbiju, uvrštavanje na listu znači očuvanje kontinuiteta izvoza i potvrdu da postojeći sistem kontrole upotrebe veterinarskih lekova ispunjava zahteve evropskog tržišta.



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