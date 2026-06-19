Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom o saradnji dve zemlje u oblasti energetike, sa posebnim fokusom na snabdevanje naftom, gasom i dugoročnu energetsku stabilnost Srbije, prenosi Blic.

Ključna tema: budućnost NIS-a

Ministarka je navela da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana završila svoj deo obaveza u pregovorima.

Ona je izrazila očekivanje da će Gaspromnjeft i mađarska strana postići dogovor o kupoprodaji Naftne industrije Srbije (NIS), koji bi bio prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.

„Imamo još malo vremena do isteka operativne licence i licence za pregovore. Nadamo se da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu“, navela je ministarka.

Energetska bezbednost i novi projekti

Tokom razgovora istaknuta je važnost izgradnje naftovoda Srbija–Mađarska, koji bi trebalo da doprinese diversifikaciji izvora snabdevanja i dugoročnoj energetskoj sigurnosti zemlje.

Ministarka je poručila da Srbija očekuje nastavak razgovora sa novom vladom Mađarske o daljim koracima u realizaciji ovog projekta.

Gas i dugoročna saradnja

Posebno je naglašena važnost dugogodišnjeg partnerstva sa Gaspromom i stabilnih isporuka ruskog gasa.

Razgovarano je i o produženju gasnog aranžmana koji ističe 30. juna, i to na dodatna tri meseca.

Nuklearna energija u fokusu buduće saradnje

Na sastanku je otvorena i tema potencijalne saradnje u oblasti nuklearne energije, uključujući:

razmenu tehničkih informacija

razvoj stručnih kadrova

dugoročne projekte u energetskom sektoru

Sastanak je potvrdio nastavak energetske saradnje Srbije i Rusije, uz fokus na stabilno snabdevanje naftom i gasom, rešavanje statusa NIS-a i moguće nove projekte u oblasti energetike i nuklearne tehnologije.

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