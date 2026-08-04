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Štab za vanredne situacije uputio apel građanima povodom žege i suše u Srbiji

Energetski sistem je stabilan, ali nizak vodostaj Dunava otežava plovidbu i proizvodnju struje, dok stručnjaci upozoravaju na moguće posledice

Autor:  Stanko Stamenković
04.08.2026.07:09
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Štab za vanredne situacije uputio apel građanima povodom žege i suše u Srbiji
Foto: Melinda Nagy / Shutterstock.com
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Energetska situacija u Srbiji je potpuno stabilna, ali se na građane apeluje da racionalno troše struju i vodu u narednim danima, glavna je poruka sa sednice Republičkog štaba za vanredne situacije, sazvanoj zbog visokih temperatura i situacija sa vodostajem na rekama u zemlji.

Sa sednice štaba, kojoj je predsedavao potpredsednik Vlade, ministar policije i komandant Republičkog štaba Ivica Dačić, upućen je apel građanima, lokalnim samoupravama, privredi i svim korisnicima da racionalno i odgovorno koriste električnu energiju i vodu, posebno vodu za navodnjavanje, kako bi se obezbedilo stabilno funkcionisanje sistema vodosnabdevanja, energetskog sistema i drugih vitalnih sistema, piše Kurir.

"U skladu sa zaključcima sa sednice od 30. jula, Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova organizovaće od 4. avgusta svakodnevne sastanke operativnih štabova za koordinaciju aktivnosti u slučaju toplotnog talasa, suše, nedostatka vode za piće i požara na otvorenom", piše u saopštenju u kome se dodaje da su na sednici doneti zaključci koji se odnose na nastavak praćenja stanja na teritoriji AP Vojvodine.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je da je na sednici ovog štaba razgovarano pre svega o energetskoj bezbednosti naglasivši da je neophodno da se održi stabilnost energetskog sistema koja je, kako je naveo, potpuno obezbeđena.

- Drugo, što je takođe bitno, jeste da se obezbedi funkcionalnost plovnog režima, da imamo plovnost niz Dunav i da se održi veza sa sistemom kanala Dunav-Tisa-Duna, i na tome se radi. Tu će "Srbijavode" i "Vojvodinavode" najviše da rade da se uspostavi kompletna funkcionalnost ovog bitnog sistema - rekao je Macut novinarima tokom prezentacione vožnje novim vozom "Soko" na relaciji Beograd-Subotica-Beograd.

Apel da se štede struja i voda

Premijer je dodao da vodostaj diktira proizvodnju struje na sistemu HE "Đerdap", kao i da se situacija intenzivno prati, te da su svi dobili zadatke. Apelovao je i na građane da se racionalno troše voda i električna energija.

- Apel ka stanovništvu je da pokušamo da racionalizujemo potrošnju u narednih nekoliko dana - rekao je Macut.

On je naglasio je da se Vlada trudi da građani ne osete problem zbog niskog vodostaja i naveo da nisu uvedene nikakve mere prema građanima.

- Situacija nije naivna, ali nije i zabrinjavajuća u toj meri. Stanovništvo u ovom trenutku neće trpeti, ali ostaju preporuka i molba da racionalno trošimo naše resurse u ovom trenutku. Ovo je jedna globalna kriza u Evropi zbog velike suše i niskog vodostaja, odnosno malih padavina. Za vikend je bilo padavina u Nemačkoj i u Bavarskoj, ali to se ne odražava mnogo na nivo Dunava. Imamo problem koji je nezabeležen u modernijoj istoriji naše zemlje, ali i centralne Evrope - rekao je premijer.

Kapetan rečne plovidbe Vladica Zdravković istakao je da je vodostaj Dunava još uvek u tendenciji opadanja, što znatno otežava plovidbu, i naveo da je trgovački saobraćaj ugrožen, kao i da su kapaciteti transporta robe znatno smanjeni. Prema Zdravkovićevim rečima, na toku Dunava kroz Srbiju kritične tačke su Bogojevo, Bezdan, Apatin, Novi Sad, Prahovo i sve ispod Đerdapa, a da je plovidba otežana i na tačkama Šabac, Mrđenovac, Kamičak.

- Već smo prestigli istorijski maksimum iz 1909. godine, a imamo neke prognoze da će biti nastavljen pad Dunava, što znatno otežava plovidbu. Iz nezvaničnih izvora smo saznali da je "Jugoslovensko rečno brodarstvo" obustavilo plovidbu, što je vrlo odgovorno zbog bezbednosti - rekao je Zdravković za K1 televiziju.

On je naveo da kompanije u beogradskom akvatoriju još uvek plove jer to dubina Save i Dunava u tom delu dozvoljava, ali da je sve izvan toga rizično.

Moguća poskupljenja

Zdravković je podsetio da se nedavno nasukao putnički brod, zbog čega je obustavljen putnički saobraćaj, i najavio mogućnost obustave i transporta robe.

- Mi smo blizu odustajanja od trgovačke mornarice i transporta robe, a transport se već vrši sa smanjenim kapacitetim,a što uvećava jediničnu meru cene prevozne robe i može dovesti do određenog poskupljenja. Međutim, zahvaljujući odgovornoj politici Vlade Srbije, imamo dovoljne zalihe goriva i pitke vode da možemo to da prevaziđemo, ali i od sugrađana se očekuje racionalnija potrošnja pitke vode iz sistema vodovoda, kao i električne energije - rekao je Zdravković i dodao da umesto uobičajenih 1.600 tona barže sad prevoze 400-500 tona, što znači da je njihov kapacitet sveden na jednu trećinu.

Otežan transport roba vodenim putem, prema mišljenju ekonomiste Aleksandra Stevanovića, ipak se neće mnogo odraziti na inflaciju u Srbiji.

- U većini slučajeva postoje strateške rezerve. I firme i državne institucije su naučile u vreme koronavirusa i ukidanja lanaca snabdevanja da se ne prepuštaju riziku da ostanu bez robe, da je kasnije ne bi preplatili. Tako da mislim da je većina firmi opreznija kad je reč o upravljanju zalihama i drži veće zalihe. Isto je i s državnim rezervama koje punimo kad god postoji mogućnost. Pojedine firme koje se oslanjaju na Dunav skuplje će platiti prevoz robe, ali dobra je vest što ovo neće trajati predugo, tako da, kad se sve sabere, ne može se mnogo odraziti na ukupnu inflaciju - objašnjava Stevanović.

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Srbija električna energija vrućina vodostaj

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