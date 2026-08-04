Sve više ljudi u Srbiji razmišlja o pokretanju sopstvenog posla, ali ne želi da ulaže u klasične delatnosti sa velikom konkurencijom. Poslednjih godina upravo su pojedini neobični biznisi postali izuzetno traženi, a neki vlasnici uspevaju da ostvare prihode koji višestruko premašuju prosečnu platu.

Od šišanja pasa i uzgoja mikrobilja do proizvodnje prirodnih sokova, ovo su poslovi koji uz dobru organizaciju i kvalitetnu uslugu mogu postati veoma isplativi.

1. Salon za šišanje i negu pasa

Broj vlasnika kućnih ljubimaca u Srbiji raste iz godine u godinu, a potražnja za profesionalnim šišanjem i negom pasa nikada nije bila veća.

Iskusni groomeri mogu imati veliki broj termina mesečno, a dodatnu zaradu ostvaruju prodajom kozmetike, hrane i opreme za kućne ljubimce.

2. Uzgoj mikrobilja

Mikrobilje je postalo nezaobilazno u restoranima, hotelima i fitnes ishrani.

Za njegov uzgoj nije potrebna velika površina, a proizvodni ciklus traje svega nekoliko nedelja. Upravo zbog brzog obrta, mnogi ovaj posao smatraju jednim od najperspektivnijih u urbanoj poljoprivredi.

3. Proizvodnja prirodnih sokova

Kupci sve više traže sokove bez dodatog šećera i konzervansa.

Proizvođači koji koriste domaće voće i razviju prepoznatljiv brend često prodaju proizvode putem interneta, pijaca, specijalizovanih prodavnica i restorana.

4. Auto detailing

Dubinsko pranje, poliranje i zaštita automobila postali su veoma tražena usluga.

Vlasnici skupljih vozila spremni su da plate kvalitetnu negu, pa ovaj posao može biti veoma isplativ uz relativno skromno početno ulaganje.

5. Izrada personalizovanih poklona

Šolje, lampe, gravirani proizvodi, dekoracije i pokloni sa fotografijama traženi su tokom cele godine.

Veliki broj proizvođača prodaje isključivo preko društvenih mreža i internet prodavnica.

6. Pčelarstvo

Potražnja za domaćim medom, propolisom, polenom i drugim pčelinjim proizvodima konstantno raste.

Osim prodaje na domaćem tržištu, kvalitetni proizvodi imaju potencijal i za izvoz.

7. Uzgoj pečuraka

Bukovače i šampinjoni mogu se proizvoditi tokom cele godine u zatvorenom prostoru.

Restorani, marketi i pijace predstavljaju stabilne kupce, a ulaganja su znatno manja nego kod mnogih drugih poljoprivrednih proizvodnji.

8. Mobilno pranje nameštaja i tepiha

Građani sve češće angažuju firme koje dolaze na kućnu adresu.

Ovaj posao zahteva odgovarajuću opremu, ali ne i poslovni prostor, zbog čega su početni troškovi često niži.

9. Proizvodnja prirodne kozmetike

Sapuni, kreme, balzami i proizvodi od lekovitog bilja imaju sve veću bazu kupaca.

Kupci posebno cene male proizvođače koji koriste prirodne sastojke i ručnu izradu.

10. Seoski turizam i glamping

Boravak u prirodi postaje sve popularniji među domaćim i stranim turistima.

Uređena seoska domaćinstva, drvene kućice i glamping kampovi mogu ostvarivati značajne prihode tokom turističke sezone, posebno u blizini nacionalnih parkova, jezera i planina.

Zašto su ovakvi poslovi sve popularniji?

Neobični biznisi često imaju manju konkurenciju od tradicionalnih delatnosti, dok kupci sve više traže specijalizovane proizvode i usluge.

Uz kvalitetan marketing, prisustvo na društvenim mrežama i dobru preporuku zadovoljnih kupaca, mnogi mali preduzetnici uspevaju da razviju stabilan posao i prošire poslovanje.

Ipak, visina zarade zavisi od ulaganja, lokacije, broja klijenata, kvaliteta proizvoda i načina vođenja biznisa. Nijedan posao ne garantuje veliku zaradu, ali upravo ove delatnosti poslednjih godina privlače sve veće interesovanje preduzetnika u Srbiji.

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