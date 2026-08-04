Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo je građevinsku dozvolu preduzeću "Beogradski metro i voz" za građevinske radove na stanici Bele vode, neophodne za lansiranje TBM-a (Tunnel boring machine), objavljeno je na Centralnoj evidenciji objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola (CEOP), piše Tanjug.

"Dozvoljava se investitoru JKP 'Beogradski metro i voz' izvođenje radova na izgradnji Beogradskog metroa, Linija 1 Faza 1 - Stanica Bele vode : građevinskih radova neophodni za lansiranje TBM-a, koji obuhvataju uvodnice za dijafragme i barete, armirano-betonske dijafragme i barete, iskop i postavljanje razupornog sistema za osiguranje temeljne jame, izgradnju temeljne ploče, hidroizolaciju radi obezbeđenja vodonepropusnosti konstrukcije, drenažne bunare za obaranje nivoa podzemnih voda uključujući i instalaciju pumpi, hidrotehničke instalacije u temeljnoj ploči, elektroenergetske instalacije (uzemljivači) u dijafragmama i temljnoj ploči", navodi se u dokumentu.

Predračunska vrednost radova iznosi oko 3,43 milijarde dinara bez PDV-a.

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