Ko je vlasnik nekretnine jedno je od pitanja oko kojeg među građanima često postoji zabuna. Mnogi veruju da upravo katastar odlučuje o tome kome pripada stan, kuća ili parcela, ali iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) ističu da to nije njegova uloga, prenosi Kurir.

Kako navode, katastar ne utvrđuje pravo svojine, niti odlučuje da li je neka nepokretnost državna ili privatna. Njegov posao je da u evidenciju upiše prava koja su već utvrdili nadležni organi i da ih učini javno dostupnim.

Ko zapravo odlučuje o vlasništvu?

Iz RGZ-a objašnjavaju da pravo svojine mogu da utvrde sudovi, javni beležnici, državni organi, organi lokalne samouprave i druga tela koja za to imaju zakonska ovlašćenja.

Tek kada se donese odgovarajuća odluka ili dostavi zakonom propisana dokumentacija, katastar vrši upis.

Drugim rečima, katastar ne stvara pravo svojine, već ga evidentira u službenoj evidenciji.

Jednostavan primer

Ako u katastru piše da je određena osoba vlasnik nekretnine, to ne znači da je katastar odlučio da ona postane vlasnik.

To znači da je neki nadležni organ prethodno utvrdio pravo svojine, a katastar je, na osnovu te odluke ili isprave, izvršio upis u evidenciju.

Šta ako građanin smatra da je došlo do greške?

RGZ navodi da zakon predviđa različite postupke u zavisnosti od toga o kakvoj se grešci radi.

Ako je u pitanju tehnička greška prilikom upisa, ona se rešava kroz postupke predviđene u samom katastru.

Međutim, ako neko smatra da je pogrešno utvrđeno pravo svojine, spor se ne rešava u katastru, već pred organom koji je doneo odluku ili u odgovarajućem sudskom postupku.

U slučajevima kada postoji sumnja da je do upisa došlo na osnovu falsifikovane dokumentacije ili druge zloupotrebe, postoje posebni pravni mehanizmi koji se sprovode pred nadležnim institucijama.

Pokrenuta i nova statistika projekta "Svoj na svome"

RGZ je saopštio i da je, na inicijativu predsednika Srbije, radi veće transparentnosti projekta "Svoj na svome", na svom zvaničnom sajtu počeo da objavljuje dnevnu statistiku njegove realizacije.

Građani u odeljku "Statistika - Svoj na svome" mogu da prate:

broj potvrda koje je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam dostavila RGZ-u,

broj predmeta koje je Zavod obradio,

broj predmeta vraćenih na proveru ili ispravku,

broj primljenih i obrađenih zahteva za brisanje zabeležbi nakon uplate naknade.

Na taj način, kako navode iz Zavoda, građanima je omogućen uvid u tok realizacije projekta i rad nadležnih institucija.

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