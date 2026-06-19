Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, objavio je javni poziv za prikupljanje obavezujućih ponuda za prodaju četiri poslovna udela koji čine oko 97,13% vlasništva Uljanik Brodogradnje 1856.

Rok za dostavljanje ponuda je 18. avgust 2026. godine do 12 časova, a pravo učešća imaju samo ponuđači koji prethodno otkupe konkursnu dokumentaciju, prenosi Poslovni.

Početna cena i uslovi prodaje

U javnom pozivu navodi se da nominalna vrednost državnog udela u kompaniji iznosi 34,38 miliona evra, dok je početna cena za otkup određena na 11,08 miliona evra.

Od potencijalnih kupaca traži se da zadrže brodogradnju kao osnovnu delatnost na celokupnom pomorskom dobru koje je u koncesiji.

Pored kupoprodajne cene, ponuđači su dužni da dostave i ponudbeno obezbeđenje u iznosu od 110.000 evra, u vidu bankarske garancije ili uplate.

Država povlači potez nakon odluke iz 2024.

Vlada Hrvatske je većinski udeo u Uljaniku stekla nakon odluke iz marta 2024. godine, kada je otkupljeno 54,77% vlasništva od Uljanik Brodogradilišta u stečaju.

Istom odlukom CERP je dobio zadatak da sprovede prodaju državnog udela nakon ispunjenja određenih uslova, uključujući primopredaju brodova i vraćanje kredita Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj.

Radnici i poslovanje brodogradilišta

Prema dostupnim podacima, Uljanik Brodogradnja 1856 trenutno zapošljava oko 300 radnika, dok dodatnih oko 200 ljudi radi u firmama koje posluju na istom koncesionom području.

Kompanija trenutno radi na novogradnji 526 – brodu za prevoz žive stoke, dok je nedavno potpisan i sporazum o strateškoj saradnji sa španskom kompanijom Navantia, u okviru programa razvoja višenamenskih korveta za hrvatsku mornaricu.

Direktor kompanije, Samir Hadžić, ocenio je da je odluka o prodaji „logičan nastavak ranije odluke Vlade“, ali je istakao da bi u trenutnim okolnostima trebalo razmotriti i druga rešenja.

Neizvesna budućnost brodogradnje

Iako je javni poziv zvanično objavljen, iz CERP-a je poručeno da zadržavaju pravo da ne prihvate nijednu pristiglu ponudu.

To ostavlja otvoren prostor za neizvesnost u vezi sa budućim vlasništvom i daljim razvojem jednog od najpoznatijih hrvatskih brodogradilišta.

Prodaja Uljanik Brodogradnje 1856 predstavlja jedan od značajnijih procesa restrukturiranja državne imovine u Hrvatskoj, uz potencijalne posledice po domaću brodogradnju i zaposlene u sektoru.

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