Stručnjaci upozoravaju da moderni uređaji koriste više različitih tehnologija za određivanje položaja, zbog čega potpuno isključivanje praćenja nije tako jednostavno kao što mnogi misle.

Telefon vas prati i bez GPS-a

Iako mnogi veruju da će isključivanjem GPS-a sačuvati privatnost, telefoni i dalje koriste Wi-Fi mreže, Bluetooth signal i bazne stanice mobilnih operatera kako bi odredili lokaciju korisnika.

Čak i kada se nalazite u zatvorenom prostoru, uređaj može da proceni gde se nalazite pomoću podataka iz okruženja i tako stvori preciznu mapu vašeg kretanja, piše Kurir.

Wi-Fi i Bluetooth otkrivaju više nego što mislite

Telefon ne mora da bude povezan na internet da bi prepoznao okolne mreže. Dovoljno je da su uključeni Wi-Fi ili Bluetooth kako bi uređaj registrovao signale iz okruženja i uporedio ih sa bazama podataka.

U tržnim centrima i prodavnicama često se koriste posebni Bluetooth predajnici koji mogu da registruju prisustvo korisnika i prikupljaju informacije o njihovom kretanju.

Bazne stanice operatera stalno „vide“ telefon

Mobilni telefon neprekidno komunicira sa baznim stanicama kako bi omogućio pozive i slanje poruka. Analizom signala sa više tornjeva moguće je odrediti približnu lokaciju uređaja.

Zbog toga stručnjaci ističu da je nošenje uključenog telefona praktično stalno deljenje podataka o kretanju.

Aplikacije prikupljaju podatke o lokaciji

Mnoge aplikacije traže pristup lokaciji iako im on nije neophodan za rad. Tako prikupljeni podaci mogu se koristiti za kreiranje detaljnih profila navika korisnika i prikazivanje ciljanih reklama.

Kako smanjiti praćenje?

Stručnjaci preporučuju da se aplikacijama dozvoli pristup lokaciji samo dok su aktivne, kao i da se isključi pozadinsko skeniranje Wi-Fi i Bluetooth mreža.

Takođe, korisno je povremeno obrisati istoriju lokacija sa Google i Apple naloga.

Iako je potpuno isključivanje telefona jedini način da se praćenje u potpunosti zaustavi, ove mere mogu značajno povećati nivo privatnosti u svakodnevnoj upotrebi.

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