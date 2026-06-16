Sporazum, koji je prethodno usvojila Vlada Srbije, uređuje buduće upravljanje NIS-om, strukturu i procese donošenja odluka, kao i strateške ciljeve kompanije. Njegovo stupanje na snagu zavisi od toga da li će MOL grupa postići dogovor sa Gazpromnjeftom o kupovini većinskog udela od 56,15 odsto, kao i od odobrenja američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

„Današnjim potpisivanjem Ugovora između akcionara definisano je uređenje budućih odnosa između države i mađarskog MOL-a, ako oni kupe NIS od Gazpromnjefta. Ovaj ugovor će stupiti na snagu samo ako se MOL i Gazpromnjeft dogovore oko kupoprodajnog ugovora i to odobri američka Kancelarija za kontrolu strane imovine. Prema ovom ugovoru koji je Vlada Srbije usvojila, kupićemo dodatnih pet odsto akcija u NIS-u, rafinerija će minimum narednih deset godina raditi u kapacitetu u kojem je radila četiri godine pre uvođenja američkih sankcija. Sporazum takođe osigurava da neće doći do poremećaja u poslovanju zavisnih društava, uključujući Petrohemiju. Naši predstavnici u Odboru direktora će imati veći uticaj na odluke koje se donose. NIS je kritična energetska infrastruktura koja utiče na naš BDP i država je, kao što smo mesecima javno komunicirali, uspela da postigne dogovor sa mađarskim MOL-om kao potencijalnim kupcem Naftne industrije Srbije, kojim ćemo zaštititi naše tržište i sigurnost snabdevanja, ako oni postignu dogovor o prodaji”, rekla je ministarka Đedović Handanović.

Sporazum predviđa da MOL, ukoliko preuzme većinski paket akcija, preuzme odgovornost za profesionalno upravljanje kompanijom, stabilno poslovanje i realizaciju investicija koje bi trebalo da povećaju vrednost NIS-a. Poseban akcenat stavljen je na kontinuitet rada Rafinerije nafte Pančevo i sigurnost snabdevanja domaćeg tržišta.

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Žolt Hernadi ocenio je da je postignut važan korak u procesu koji traje mesecima.

„Кao rezultat konstruktivnih pregovora sa Vladom Srbije, postigli smo sporazum o upravljanju kompanijom NIS. Po uspešnom završetku transakcije, MOL će, kao većinski akcionar, moći da upravlja NIS-om efikasno i na profesionalnim osnovama. Možemo započeti zajednički rad sa jasno definisanim odgovornostima i procesima donošenja odluka i staviti tačku na ovaj dug period neizvesnosti. Radujem se saradnji sa Vladom Srbije u koju gledam sa poverenjem. Učinićemo sve što možemo da NIS bude jači i profitabilniji, kao i da nas Srbija vidi kao pouzdanog partnera. Međutim, važno je naglasiti da ovaj sporazum još uvek ne označava kraj procesa prodaje. I dalje je potrebno postići dogovor sa prodavcem, kao i odobrenje Sjedinjenih Američkih Država. Optimista sam jer bi nam to omogućilo da dodatno ojačamo sigurnost snabdevanja za ceo region i ostvarimo viši nivo saradnje među energetskim kompanijama u Centralnoj i Istočnoj Evropi”, rekao je Hernadi.

Iako je sporazum između Srbije i MOL-a potpisan, proces još nije završen. Kupoprodajni ugovor između MOL grupe i Gazpromnjefta za preuzimanje 56,15 odsto akcija NIS-a i dalje je predmet pregovora, dok će konačnu realizaciju transakcije, između ostalog, usloviti i odobrenje OFAC-a.

MOL grupa je saopštila da je već preduzela potrebne korake kako bi obezbedila produženje licence američkih vlasti za nastavak pregovora i finalizaciju procesa.

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