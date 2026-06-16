Velika istraga u saveznoj državi Njujork otkrila je ozbiljne nepravilnosti u vezi sa otkupom vozila nakon isteka lizinga, zbog kojih su hiljade kupaca platile znatno više nego što je trebalo, piše Kamatica.

Zbog utvrđenih propusta, finansijska kompanija Nissan Motor Acceptance Company (NMAC) moraće da vrati novac oštećenim korisnicima.

Šta je pokazala istraga?

Kancelarija državne tužiteljke Letitije James utvrdila je da su pojedini prodavci:

povećavali ugovorene otkupne cene vozila,

dodavali neodobrene i skrivene naknade,

naplaćivali usluge koje nisu bile deo ugovora.

Istraga je pokazala da se u nekim slučajevima radilo o ozbiljnim zloupotrebama sistema otkupa vozila nakon lizinga.

Naplaćene stotine i hiljade dolara za „sitnice“

Među najdrastičnijim primerima navodi se slučaj kupca kojem je naplaćeno čak 2.563 dolara za električnu traku, čija je realna vrednost bila svega nekoliko centi.

Drugi vozač je platio „popravku“ u okviru programa sertifikovanih polovnih vozila, da bi istraga kasnije utvrdila da je u pitanju bilo samo obično pranje automobila.

Zabeleženi su i slučajevi naplate popravki koje su bile deo fabričkih opoziva vozila, iako zakon jasno propisuje da takve intervencije moraju biti besplatne za vlasnike.

Hiljade ugovora pod sumnjom

Od gotovo 10.000 analiziranih slučajeva otkupa vozila, više od 3.000 sadržalo je sporne ili neosnovane troškove.

To ukazuje na širu praksu nepravilnog obračuna u pojedinim prodajnim mrežama, a ne na izolovane slučajeve.

Povraćaj novca kupcima

Kompanija NMAC saopštila je da sprovodi internu reviziju poslovanja i da će tokom 2026. godine automatski vratiti novac svim oštećenim kupcima.

Povraćaj će obuhvatiti:

nepravilno naplaćene iznose,

kamate koje su korisnici eventualno platili kroz kreditne aranžmane.

Prema podacima vlasti u Njujorku, više od 3.100 kupaca već je dobilo povraćaj u ukupnom iznosu većem od 4,5 miliona dolara.

Šta ovaj slučaj otkriva?

Ovaj slučaj se smatra jednim od najvećih otkrivenih problema u oblasti otkupa vozila nakon lizinga u Sjedinjenim Američkim Državama poslednjih godina.

On otvara i šire pitanje kontrole dodatnih troškova u auto-industriji, posebno u segmentu lizing ugovora gde kupci često nisu u mogućnosti da lako provere svaku stavku na računu.

Istraga u Njujorku pokazuje koliko mali, skriveni troškovi mogu da prerastu u velike iznose kada su u pitanju lizing i otkup vozila. Za hiljade vozača, ono što je delovalo kao rutinski završetak ugovora pretvorilo se u neočekivan finansijski udar – koji će sada, makar delimično, biti vraćen.

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