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Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“

Građani koji nisu uspeli da na vreme prijave svoje nepokretnosti za evidentiranje i upis prava svojine dobili su novu priliku da to učine. 

Autor:  Nina Stojanović
11.06.2026.12:17
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Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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U okviru programa „Svoj na svome“, rok za podnošenje naknadnih prijava produžen je do 24. oktobra, čime je omogućeno da i oni koji su iz opravdanih razloga propustili prethodni rok započnu postupak regulisanja imovinsko-pravnog statusa svojih objekata.

Program ima za cilj da pomogne građanima u rešavanju dugogodišnjih problema sa neupisanim nekretninama i da im omogući veću pravnu sigurnost. Veliki broj objekata širom Srbije godinama se koristi bez uredno regulisanog vlasništva, što otežava promet nepokretnosti, ostvarivanje pojedinih prava i pristup određenim programima podrške.

Ko može da podnese naknadnu prijavu?

Prema informacijama nadležnih institucija, mogućnost naknadne prijave namenjena je građanima koji mogu da dokažu da zbog objektivnih okolnosti nisu bili u mogućnosti da podnesu zahtev u ranije propisanom roku.

Među najčešćim razlozima navode se:

  • bolest,
  • boravak u inostranstvu,
  • nerešeni imovinsko-pravni odnosi,
  • druge okolnosti koje su sprečile blagovremeno podnošenje prijave.

Poseban značaj za romsku zajednicu

Program „Svoj na svome“ ima poseban značaj za pripadnike romske zajednice, s obzirom na to da se veliki broj porodica godinama suočava sa problemima u vezi sa statusom nekretnina u kojima žive.

O ovoj temi nedavno su razgovarali predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

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Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić tom prilikom je izjavio:

"Rešavanje pitanja vlasništva nad nekretninama doprinosi pravnoj sigurnosti građana i predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta života brojnih romskih porodica."

Nakić je zahvalio ministarki Aleksandra Sofronijević na podršci i saradnji, ističući značaj ovakvih inicijativa za društvenu integraciju romske zajednice.

Zašto je važno regulisati vlasništvo?

Stručnjaci ocenjuju da će uspešna realizacija programa doprineti uređenju evidencije nepokretnosti u Srbiji, efikasnijem radu institucija i većoj pravnoj sigurnosti građana.

Iz Nacionalnog saveta poručuju da je produženje roka prilika koju građani ne bi trebalo da propuste i pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da na vreme prikupe potrebnu dokumentaciju i podnesu zahteve.

Za mnoge porodice ovo bi mogla da bude prilika da konačno reše imovinsko-pravna pitanja koja traju godinama i obezbede sigurnost za sebe i svoje naslednike.

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