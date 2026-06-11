Još četiri meseca za prijavu - produžen rok u programu „Svoj na svome“

U okviru programa „Svoj na svome“, rok za podnošenje naknadnih prijava produžen je do 24. oktobra, čime je omogućeno da i oni koji su iz opravdanih razloga propustili prethodni rok započnu postupak regulisanja imovinsko-pravnog statusa svojih objekata.
Program ima za cilj da pomogne građanima u rešavanju dugogodišnjih problema sa neupisanim nekretninama i da im omogući veću pravnu sigurnost. Veliki broj objekata širom Srbije godinama se koristi bez uredno regulisanog vlasništva, što otežava promet nepokretnosti, ostvarivanje pojedinih prava i pristup određenim programima podrške.
Ko može da podnese naknadnu prijavu?
Prema informacijama nadležnih institucija, mogućnost naknadne prijave namenjena je građanima koji mogu da dokažu da zbog objektivnih okolnosti nisu bili u mogućnosti da podnesu zahtev u ranije propisanom roku.
Među najčešćim razlozima navode se:
- bolest,
- boravak u inostranstvu,
- nerešeni imovinsko-pravni odnosi,
- druge okolnosti koje su sprečile blagovremeno podnošenje prijave.
Poseban značaj za romsku zajednicu
Program „Svoj na svome“ ima poseban značaj za pripadnike romske zajednice, s obzirom na to da se veliki broj porodica godinama suočava sa problemima u vezi sa statusom nekretnina u kojima žive.
O ovoj temi nedavno su razgovarali predstavnici Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
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Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić tom prilikom je izjavio:
"Rešavanje pitanja vlasništva nad nekretninama doprinosi pravnoj sigurnosti građana i predstavlja važan korak ka unapređenju kvaliteta života brojnih romskih porodica."
Nakić je zahvalio ministarki Aleksandra Sofronijević na podršci i saradnji, ističući značaj ovakvih inicijativa za društvenu integraciju romske zajednice.
Zašto je važno regulisati vlasništvo?
Stručnjaci ocenjuju da će uspešna realizacija programa doprineti uređenju evidencije nepokretnosti u Srbiji, efikasnijem radu institucija i većoj pravnoj sigurnosti građana.
Iz Nacionalnog saveta poručuju da je produženje roka prilika koju građani ne bi trebalo da propuste i pozivaju sve koji ispunjavaju uslove da na vreme prikupe potrebnu dokumentaciju i podnesu zahteve.
Za mnoge porodice ovo bi mogla da bude prilika da konačno reše imovinsko-pravna pitanja koja traju godinama i obezbede sigurnost za sebe i svoje naslednike.
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