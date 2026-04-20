"Finalni revizorski izveštaj za 2025. potvrdio je i da smo u toj godini ostvarili neto profit od preko 200 miliona evra. Na osnovu poslovnih rezultata u prvom kvartalu ove godine sa sigurnošću zaključujemo da ćemo u 2026. imati neto profit vredan preko 300 miliona evra. Podsetiću da smo 2018, kada smo počinjali sa transformacijom kompanije, imali ukupne prihode manje od milijardu evra i da je protiv Telekoma punih sedam godina vođena izuzetno snažna medijska, politička i lobistička kampanja kako u Srbiji, tako i u Briselu i Vašingtonu. Pokazalo se, međutim, da istina pobeđuje, da stotinu i hiljadu puta izgovorena laž ne može da postane istina. Potvrđeno je i da je naša strategija konsolidacije tržišta, kupovinom velikog dela biznisa Junajted grupe, bila apsolutno ispravna", izjavio je Vladimir Lučić gostujući u emisiji “Dan na dan”.

Stiglo se dotle da Telekom Srbija u našoj zemlji ima tržišno učešće od preko 60 odsto, da je jedini operater koji se bavi i proizvodnjom medijskih sadržaja, a da mu direktna konkurencija plaća značajna sredstva za korišćenje sadržaja i optičke infrastrukture.

Takođe, ukazao je Lučić, akvizicijom platforme za dijasporu NetTV od Junajted grupe, Telekom je postao jedini legalni operater televizijskih kanala iz regiona u inostranstvu, pa ih u ponudi ima više od 300, i to najvišeg tehničkog kvaliteta.

"⁠Što se tiče TV kanala koje distribuiramo za dijasporu tu je piraterija veliki problem, ali borimo se protiv nje, uključujući saradnju sa Evropolom. Naš legalni paket nije nimalo skuplji od piratskih, plus imamo mesečno plaćanje, a ne godišnje kao kod pirata, dok su kvalitet i pouzdanost sistema neuporedivo na našoj strani", ukazao je Lučić.

Saradnja sa međunarodnim partnerima, pre svega iz SAD, biće ključna za razvoj Telekoma Srbija u budućnosti.

"⁠Nas je kao regionalnog partnera izabrala Evropska investiciona banka, zvanična finansijska institucija EU, i jedina smo kompanija sa Zapadnog Balkana sa predstavništvom u Briselu. Globalni operater Vodafon nam je partner već pet godina, koristimo njihov sistem nabavki, po najvišim svetskim standardima, sa najboljim cenama i maksimalnom transparentnošću. Što se tiče SAD, na tome radimo veoma mnogo i veoma uspešno. Uz saradnju sa Bank of Amerika, uspostavili smo partnerstvo sa JP Morgan, koji je svetski broj jedan. U narednih mesec dana treba da potpišemo ugovor za razvoj 5G mreže sa američkom državnom Eksim bankom, kao jedini operater u celoj Evropi koji sa njima ima direktnu saradnju, što će doneti nove američke investicije u celom regionu", istakao je Vladimir Lučić.

Kod inostranih partnera vlada vrlo pozitivna atmosfera prema Telekomu Srbija, a među najvažnijim prioritetima za srpsku kompaniju je razvoj veštačke inteligencije (AI).

"Centar razvoja AI je Amerika, tamo se ulažu bukvalno stotine milijardi dolara, i hoćemo da postanemo deo toga. Imamo šansu pre svega baš u domenu AI da budemo veliki američki partner za celu Evropu, s obzirom na to da je EU pogrešila u definisanju prioriteta. Izuzetno sam zadovoljan saradnjom sa administracijom SAD. Delimo i zajedničke prioritete kao što su AI, “sajber sekjuriti”, startapovi… Rado smo viđeni gosti u Vašingtonu, u Stejt departmentu i Ministarstvu trgovine, što koristimo i za bolje povezivanje sa najvećim digitalnim kompanijama", ukazao je Lučić.

Dobar odnos sa SAD važan je za opstanak Telekoma Srbija na KiM. Problemi, međutim, i dalje ostaju.

"⁠Mi smo opstali na KiM faktički zahvaljujući Briselskom sporazumu, taj dokument je bio osnova da sprečimo gušenje i gašenje naše firme MTS pre tri godine, gde smo imali snažnu podršku administracije SAD. Nažalost, i posle 13 godina od potpisivanja tog sporazuma, mnogo toga nije ispunjeno, uključujući obavezu Prištine da raspiše tender za treću mobilnu licencu, što odbijaju da urade jer znaju da bismo, kao lider telekomunikacija na celom Zapadnom Balkanu, sigurno pobedili. Imamo oko 30.000 pretplatnika na KiM koji koriste vrlo dobar internet i iste TV kanale kao u ostatku Srbije. Prištinska administracija nam je, međutim, ograničila razvoj mobilne mreže, tako da intenzivno radimo da se raspiše tender, da na njemu učestvujemo i, kao ubedljivo najkvalitetniji, pobedimo", poručio je Vladimir Lučić.



Telekom Srbija operater u SAD od septembra



Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić najavio je danas da srpska kompanija za nekoliko meseci postaje operater u Americi, posle Nemačke, Švajcarske i Austrije.

"⁠U Americi krećemo u septembru, sa maksimalno atraktivnom ponudom za dijasporu iz celog regiona Zapadnog Balkana. Naš cilj je da paketi naših usluga budu čak duplo jeftiniji od paketa koje danas nude operateri u Americi. Korisnici će imati neograničene pozive unutar SAD, kao i prema Srbiji, Crnoj Gori i BiH, uz preko 300 regionalnih TV kanala. Završili smo testiranja, koristićemo mrežu operatera AT&T koja pokriva celu Ameriku odličnim signalom, u finalnoj smo fazi dobijanja dozvole od njihovog regulatora", istakao je Lučić.

Prvi čovek Telekoma izuzetno je zadovoljan razvojem kompanije u Nemačkoj. O tome kakvo je interesovanje govori činjenica da srpski Telekom u Minhenu ima čak tri poslovnice, a nove se otvaraju u Dizeldorfu, Štutgartu, svuda gde živi veliki broj ljudi poreklom iz našeg regiona. Novi korisnici mogu da zadrže stari broj telefona, imaju potpuno besplatno telefoniranje, u ponudi je 300 TV kanala, a u poslovnicama mogu da kupe i digitalni TAG za najkomforniji dolazak automobilom u Srbiju.



Ponosan na fond za startapove



"Zaista sam ponosan na Telekomov fond za finansiranje startapova. Revizorski izveštaj za 2025. pokazuje da je fond poslovnu godinu završio sa višemilionskim dobitkom, a vrednost naših akcija u startapovima je skoro deset puta veća od uloženog. Sigurno nećemo prodavati vlasničke udele, jer će njihova vrednost još mnogo da raste. Na primer, startap iz Švedske razvio je robota koji može da uspešno rukuje bobičastim voćem, koje je naravno vrlo malo i osetljivo, i već je u funkciji u zemljama Skandinavije", zadovoljan je Lučić.



Ukidanje rominga sa EU možda već 2027.



Vladimir Lučić je naglasio da je među prioritetima Telekoma Srbija, koji će biti od najveće koristi za građane naše zemlje i celog regiona, potpuno ukidanje rominga sa Evropskom unijom.

"Moramo da intenzivno radimo sa Evropskom komisijom da Zapadni Balkan i EU postanu jedinstveno telekomunikaciono tržište i da se ukine roming. Roming dodaci za EU već sada su značajno jeftiniji, ali idemo ka potpunom ukidanju. Očekujemo odluku EK u toku, nadam se, sledeće godine. Telekom Srbija se snažno zalaže za to", kazao je Lučić.

