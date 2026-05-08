Telekom Srbija obezbedio finansiranje američke EXIM banke za ubrzanje razvoja 5G mreže

Odobrenje Export-Import Banke Sjedinjenih Američkih Država podržaće širenje telekomunikacione infrastrukture nove generacije u Srbiji i dodatno osnažiti tehnološke i ekonomske veze između Srbije i SAD-a

Autor:  Nina Stojanović
08.05.2026.10:20
Beograd, 8. maj 2026. godine — Export-Import Banka Sjedinjenih Američkih Država (EXIM) dala konačno odobrenje za finansiranje koje će podržati nastavak razvoja 5G mreže Telekoma Srbija.
Finansiranje uz podršku EXIM banke pomoći će realizaciji nabavke opreme za 5G telekomunikacionu mrežu i pratećih usluga u Srbiji, koje obezbeđuju američke tehnološke kompanije.

Ovo predstavlja važnu prekretnicu u dugoročnom investicionom programu Telekoma Srbija i dodatno jača odnose kompanije sa vodećim američkim finansijskim i tehnološkim institucijama.
Telekom Srbija komercijalno je pustio u rad 5G usluge u Srbiji u decembru 2025. godine i nastavlja sa širenjem pokrivenosti širom zemlje. Kompanija planira da do kraja 2026. godine obezbedi 5G pokrivenost u svim gradovima u Srbiji, dok je puna nacionalna pokrivenost planirana do kraja 2027. godine.

Finansiranje dolazi nakon preliminarne podrške koju je EXIM odobrio u decembru 2024. godine za pripremu i razvoj 5G mreže Telekoma Srbija i predstavlja naredni korak u saradnji Telekoma Srbija sa američkim institucijama i tehnološkim partnerima.

Generalni direktor Telekom Srbija grupe, Vladimir Lučić, izjavio je: „Ovo je istorijsko odobrenje za Telekom Srbija i za razvoj digitalne infrastrukture nove generacije na Zapadnom Balkanu. Naša saradnja sa EXIM bankom i vodećim američkim tehnološkim partnerima potvrđuje poverenje velikih međunarodnih institucija u strategiju, finansijsku snagu i dugoročni rast Telekoma Srbija. Ovo nam omogućava pristup konkurentnom finansiranju i ubrzava razvoj 5G mreže, na korist naših korisnika, privrede i celokupne ekonomije Srbije.“

Odobrenje dolazi u trenutku rastućeg međunarodnog poverenja u finansijski i strateški razvoj Telekoma Srbija. Grupa je nedavno ostvarila najbolje finansijske rezultate u svojoj istoriji, sa prihodima za celu 2025. godinu od 2,3 milijarde evra, što predstavlja rast od 28,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je prilagođena EBITDA iznosila 1,3 milijarde evra, uz rast od 51,3 odsto. Kompanija je takođe nedavno dobila ažurirane kreditne rejtinge od agencija Fitch Ratings, Moody’s i S&P Global, čime je ostvarila do sada najjači kreditni profil.

Telekom Srbija se u međuvremenu vratio na međunarodno tržište kapitala novom ponudom obveznica, nakon istorijskog prvog izdanja euroobveznica u vrednosti od 900 miliona američkih dolara. Prethodno izdanje bilo je prvo korporativno izdanje euroobveznica sa Zapadnog Balkana i osvojilo je priznanje „Europe Telecom Deal of the Year for Financing“ na TMT Finance Awards EMEA 2026.
Očekuje se da će razvoj 5G mreže Telekoma Srbija omogućiti bržu mobilnu povezanost, unapređene digitalne usluge, nove poslovne primene i širu upotrebu naprednih tehnologija širom Srbije. Takođe će imati važnu ulogu u pripremama za Expo 2027 u Beogradu, gde će digitalna infrastruktura, inovacije i povezanost biti među ključnim elementima međunarodnog pozicioniranja Srbije.

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,57 99,87 100,17
CAD CAD 73,02 73,24 73,46
AUD AUD 72,15 72,37 72,58
GBP GBP 135,38 135,79 136,2
CHF CHF 127,8 128,18 128,57

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.842,00 €
ETH ETH 1.944,47 €
LTC LTC 48,10 €
DOT DOT 1,11 €
BCH BCH 383,99 €
LINK LINK 8,40 €
BNB BNB 545,01 €
XMR XMR 333,02 €
Powered by CoinGecko API