Srbija sve bliže romingu bez dodatnih troškova sa EU - ključan datum je 3. jun

Građani Srbija i ostalih zemalja Zapadnog Balkana mogli bi da budu korak bliže ukidanju rominga sa Evropska unija, pošto države članice praktično već imaju dogovor o početku pregovora, pišu Večernje novosti pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu.

Ključna odluka očekuje se 3. juna

Prema pisanju Novosti, države članice EU već su usaglasile stav o pregovaračkom mandatu, dok se formalno odobrenje očekuje 3. juna, kada bi ambasadori zemalja članica trebalo da potvrde početak procesa.

Dan kasnije odluku bi trebalo da potvrde i ministri EU, čime bi Evropska komisija dobila zeleno svetlo za otvaranje bilateralnih pregovora sa Srbijom i ostalim zemljama regiona.

Bez dodatnih troškova u EU

Plan Brisela podrazumeva uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropski sistem rominga bez dodatnih troškova.

To bi omogućilo građanima Srbije da koriste mobilne telefone u zemljama EU bez dodatnog plaćanja rominga, po modelu koji već važi unutar Unije.

Odluka bi se odnosila i na zemlje koje nisu članice EU, ali su deo sistema bez rominga, poput Norveška, Island, kao i Ukrajina i Moldavija.

Prvi rezultati mogući već 2027.

Kako pišu, u Briselu procenjuju da bi prve zemlje Zapadnog Balkana mogle da ukinu roming sa EU već tokom prve polovine 2027. godine, ukoliko pregovori i tehničko usklađivanje budu tekli bez većih problema.

Evropska komisija za sada ne navodi precizan datum ukidanja rominga, pošto će sve zavisiti od usvajanja evropskih pravila u oblasti telekomunikacija i rominga.

Tema važna za samit EU i Zapadnog Balkana

Očekuje se da upravo ova inicijativa bude predstavljena kao jedno od glavnih konkretnih dostignuća približavanja regiona Evropskoj uniji na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana 5. juna u Tivat.

