Na osnovu hiljada ocena korisnika iz desetina zemalja, sastavljena je lista aerodroma koji su se istakli po tačnosti letova, kvalitetu usluge i sadržajima, ali i onih koji su ostavili najlošiji utisak na putnike.

Kompanija za naknadu štete putnicima u avio-saobraćaju AirHelp analizirala je podatke i objavila novu rang-listu aerodroma širom sveta, zasnovanu na gotovo 14.300 jedinstvenih ocena putnika iz 68 zemalja, prenosi Euronews.

Rangiranje obuhvata faktore kao što su tačnost letova, iskustvo putnika i kvalitet sadržaja na aerodromu.

Putnici su ocenjivali osoblje, vreme čekanja, pristupačnost, čistoću, signalizaciju, informisanost, kao i ponudu restorana i prodavnica, pri čemu je svaki segment ocenjen na skali od „veoma loše“ do „veoma dobro“.

Za 2026. godinu analizirano je 279 aerodroma iz 76 zemalja. Ukupna AirHelp ocena formirana je na osnovu tri kriterijuma: tačnost letova učestvuje sa 60 odsto, iskustvo putnika sa 20 odsto, a sadržaji i udobnost sa preostalih 20 procenata.

Najbolji aerodromi u Evropi

Titulu najboljeg evropskog aerodroma ove godine poneo je Bode Airport u Norveškoj, koji se našao i među deset najboljih na svetu, zauzevši deveto mesto na globalnoj listi.



Aerodrom severno od Arktičkog kruga dobio je ocenu 8,7 za tačnost letova, što znači da je čak 87 odsto letova u posmatranom periodu stizalo na vreme. Za iskustvo putnika ocenjen je sa 7,6, dok je za sadržaje i udobnost dobio ocenu 7,0.



Među deset najboljih na svetu našao se i Billund Airport u Danskoj, koji je visoke ocene ostvario ne samo za tačnost letova već i za iskustvo putnika i kvalitet usluge.



Na evropskoj listi visoko su rangirani i Bilbao Airport u Španiji, Bergen Flesland Airport u Norveškoj, kao i Istanbul Airport u Turskoj, koji zaokružuje pet najuspešnijih evropskih aerodroma.

Najgori aerodromi u Evropi

Na drugom kraju liste našao se aerodrom Humberto Delgado u Lisabonu, koji je zauzeo 274. mesto od ukupno 279 analiziranih aerodroma.



Najveći problem portugalskog aerodroma pokazala se tačnost letova, za koju je dobio ocenu svega 6,3. Ni ocene za iskustvo putnika i kvalitet sadržaja nisu bile značajno bolje.



Među najslabije ocenjenim evropskim aerodromima našli su se i Rhodes Diagoras Airport u Grčkoj, Manchester Airport u Velikoj Britaniji, Heraklion International Airport na Kritu i Nice Côte d'Azur Airport u Francuskoj.



Rezultati istraživanja pokazuju da putnici danas ne vrednuju samo punktualnost letova, već i celokupno iskustvo boravka na aerodromu, od organizacije i čistoće do ponude sadržaja i kvaliteta usluge.



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