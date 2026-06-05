Na tržištu kukuruza radna nedelja započela je uz povećanu ponudu i ograničeno interesovanje kupaca. Kako su dani odmicali, tražnja je dodatno slabila, što se odrazilo i na cenu. Kukuruz se trgovao po cenama od 20,60 do 21,30 dinara za kilogram bez PDV-a, a ponderisana cena iznosila je 20,86 dinara pokilogramu. U odnosu na prethodnu sedmicu, cena je zabeležila pad od 1,90 odsto, potvrđujući nastavak negativnog cenovnog trenda koji traje već nekoliko nedelja.



Za razliku od kukuruza, tržište pšenice pokazalo je znatno veću dinamiku. Kupci, među kojima su dominirali mlinari i trgovci, iskazivali su interesovanje kako za pšenicu nižeg kvaliteta, tako i za kvalitetnije partije sa sadržajem proteina od najmanje 13 procenata. Kupoprodajni ugovori na Produktnoj berzi zaključivani su po cenama od 20,90 do 21,70 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponderisana cena dostigla je 21,48 dinara po kilogramu, što predstavlja rast od 0,66 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.



Tržišni učesnici već prate i ponudu pšenice novog roda. Na paritetu FCA, ponuđene cene kretale su se između 20,50 i 20,80 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je na paritetu CPT luka cena dostizala 22 dinara. Ipak, uprkos evidentiranoj ponudi, konkretni kupovni nalozi nisu bili dovoljno konkurentni da bi došlo do realizacije trgovine.



Tržište soje ostalo je bez zaključenih poslova. Iako je broj zainteresovanih kupaca bio veći od broja prodavaca, tokom sedmice došlo je do korekcije kupovnih cena naniže. Ponuda se kretala između 53,00 i 53,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, uz obračun kvaliteta, dok su kupci bili spremni da plate od 51,80 do 53,20 dinara. Razlika između očekivanja dve strane bila je dovoljna da trgovina izostane.



Slična situacija zabeležena je i na tržištu stočnog ječma. I ponuda i tražnja bile su prisutne, ali za relativno male količine. Ponuda se kretala od 20,00 do 20,50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je tražnja ostala na nivou od 20 dinara, što nije omogućilo zaključenje ugovora. Kada je reč o ječmu novog roda, kupci su iskazivali interesovanje po cenama od 18,00 do 18,50 dinara po kilogramu, ali odgovarajuće ponude nije bilo.



Od ostalih roba, realizovana je trgovina suncokretovom sačmom po ceni od 26,70 dinara po kilogramu bez PDV-a. Zaključen je i berzanski ugovor za UREU u pakovanju 25/1 po ceni od 60,06 dinara po kilogramu, odnosno 510 evra po toni bez PDV-a. Prometovan je i repin rezanac briket po ceni od 36,98 dinara po kilogramu bez PDV-a.



Ukupno posmatrano, početak juna doneo je jasnu podelu na tržištu ratarskih proizvoda. Dok pšenica beleži rast interesovanja i blago jačanje cene pred novu žetvu, kukuruz ostaje pod pritiskom slabe tražnje. Istovremeno, tržišta soje i ječma čekaju snažniji impuls koji bi mogao da približi očekivanja kupaca i prodavaca i pokrene veći obim trgovanja.

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