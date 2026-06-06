Plan je izgradnja novih postrojenja, prvih takvih projekata u Sjedinjenim Državama u više od decenije.

Predsednik SAD-a Donald Tramp je u četvrtak iz Ovalnog kabineta potvrdio dodelu 700 miliona dolara namenjenih oporavku sektora uglja. Prema pisanju uglednog lista "Njujork tajms", deo ovih sredstava biće direktno usmeren na izgradnju novih kapaciteta, što predstavlja veliki udarac prethodnim ekološkim inicijativama.

Da bi se ovaj proces što više ubrzao, američka administracija je pribegla neobičnom potezu – aktiviran je Zakon o odbrambenoj proizvodnji. Reč je o zakonodavstvu iz doba Hladnog rata, koje je istorijski korišćeno za hitno pokretanje i ubrzavanje industrijske proizvodnje u vremenima velike nacionalne potrebe, piše Kliks, prenosi B92.

"Kao rezultat investicije od 700 miliona dolara koju danas objavljujem, zaštitićemo 14 termoelektrana i 42 rudnika uglja", rekao je Tramp.

Nova američka energetska strategija donosi konkretne korake za revitalizaciju ovog sektora, a u prvom planu je izgradnja dve nove termoelektrane na ugalj, koje će biti prve takve elektrane u SAD posle punih 13 godina. Pored toga, ovaj višemilionski paket će obezbediti zaštitu i oživljavanje 14 postojećih termoelektrana, kao i preko potrebnu spasilačku liniju za 42 rudnika uglja širom zemlje. Čitav projekat revitalizacije ove industrije biće zaokružen izgradnjom novog izvoznog terminala.

Američki predsednik se dugo zalagao za obnovu ove američke industrije, koja je godinama u opadanju. Njegovoj objavi u Beloj kući prisustvovao je veliki broj guvernera i zakonodavaca iz država tradicionalno bogatih ugljem, poput Vajominga i Zapadne Virdžinije.

Tokom svog govora, Tramp je više puta upotrebio frazu "lep, čist ugalj", iako je poznato da je to fosilno gorivo sa najvećim sadržajem ugljenika.

S druge strane, stručnjaci iz oblasti ekologije i energetike snažno upozoravaju na posledice takvog poteza. Prema njihovim podacima, termoelektrane na ugalj proizvode znatno više štetnih zagađivača i ugljen-dioksida – koji direktno izaziva globalno zagrevanje – nego termoelektrane na gas, solarni paneli ili vetroturbine.

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