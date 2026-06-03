Vučić je na svom instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavio da je poseban akcenat tokom razgovora bio stavljen na jačanje privrednih veza, povećanje trgovinske razmene i podsticanje novih investicionih inicijativa.

"Razmotrili smo mogućnosti za intenzivnije povezivanje naših kompanija i institucija, kao i pokretanje zajedničkih projekata u oblastima poljoprivrede, energetike, saobraćaja, infrastrukture, informacionih tehnologija i digitalne transformacije. Saglasili smo se da postoji značajan prostor za proširenje saradnje i stvaranje novih prilika za privredni rast", objavio je predsednik Srbije.

Dodao je da je tokom razgovora pažnja posvećena i unapređenju kontakata između poslovnih zajednica, naučnih i obrazovnih ustanova, kao i razvoju saradnje u oblastima inovacija, turizma i kulture, koje mogu dodatno doprineti povezivanju naših naroda.

Poručio je da je sa Narbajevom razgovarao i o ulozi parlamentarnih institucija u jačanju međudržavnih odnosa.

"Razmenili smo mišljenja i o ulozi parlamentarnih institucija u jačanju međudržavnih odnosa uz ocenu da otvoren politički dijalog predstavlja važan oslonac za realizaciju zajedničkih inicijativa i dugoročnih razvojnih ciljeva", naveo je Vučić.

Istakao je da mu je Narbajeva tokom sastanka prenela pozdrave predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva uz potvrdu obostrane spremnosti za dalje jačanje prijateljskih i partnerskih odnosa.

"Posebno me raduje što ćemo uskoro imati priliku da ga ugostimo u Srbiji, što predstavlja snažan podsticaj daljem razvoju naših odnosa i zajedničke opredeljenosti da partnerstvo Srbije i Uzbekistana podignemo na još viši nivo", naglasio je Vučić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.