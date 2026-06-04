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"Neka ostane bratu" - mnoge žene u Srbiji se odriču nasledstva, a ne znaju kakve ih posledice čekaju

"Neka ostane njemu, meni ne treba". Ovu rečenicu godinama izgovaraju hiljade žena u Srbiji kada dođe vreme za podelu porodične imovine. Iz želje da sačuvaju porodični mir, iz poštovanja prema roditeljima ili jednostavno zato što smatraju da je tako ispravno, mnoge se odriču svog dela kuće, stana, zemlje ili druge imovine u korist braće i drugih članova porodice.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.10:26
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"Neka ostane bratu" - mnoge žene u Srbiji se odriču nasledstva, a ne znaju kakve ih posledice čekaju
Foto: Shutterstock
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Međutim, ono što u tom trenutku retko ko uzima u obzir jeste da takva odluka može imati posledice koje će se osećati godinama kasnije - naročito ako osoba jednog dana ostane bez prihoda i zatraži pomoć države.

Odricanje od nasledstva nije samo porodična odluka

Nasledstvo je često jedna od najosetljivijih tema u porodici. Neki se odlučuju za sudsku podelu imovine, drugi za testament ili ugovor o doživotnom izdržavanju, dok mnogi pokušavaju da sve reše dogovorom.

Upravo u tim porodičnim dogovorima često dolazi do odricanja od nasledstva u korist drugog naslednika. Iako se takva odluka donosi iz najboljih namera, važno je znati da ona može uticati na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć.

Mnogi nisu svesni posledica

Jedna od najčešćih zabluda jeste da odricanje od nasledstva nema nikakav značaj kada je reč o budućim socijalnim davanjima.

Međutim, nadležni organi prilikom odlučivanja o pravu na socijalnu pomoć uzimaju u obzir i imovinu koje se osoba dobrovoljno odrekla. Drugim rečima, smatra se da je naslednik imao mogućnost da raspolaže tom imovinom i da je od njene vrednosti mogao da obezbedi sredstva za život.

Zbog toga osoba koja se odrekne nasledstva može privremeno izgubiti pravo na novčanu socijalnu pomoć.

Jedna odluka može vas ostaviti bez pomoći godinama

Koliko dugo će neko ostati bez prava na pomoć zavisi od vrednosti imovine koje se odrekao.

Na primer, ako se osoba odrekne dela nasledstva čija je tržišna vrednost 600.000 dinara, a mesečni iznos socijalne pomoći na koji bi imala pravo iznosi 15.000 dinara, socijalnu pomoć ne bi mogla da prima narednih 40 meseci, odnosno više od tri godine. Smatra se da je u tom periodu mogla da obezbedi sredstva za život iz vrednosti imovine koje se odrekla.

Praktično, država smatra da je osoba u tom periodu mogla da živi od vrednosti imovine koju nije prihvatila.

Odluka koja se donosi jednom, a posledice ostaju dugo

U trenutku kada se porodica okuplja oko ostavinske rasprave, malo ko razmišlja o tome šta će biti za pet, deset ili petnaest godina. Životne okolnosti se menjaju, prihodi mogu nestati, a zdravstveni ili porodični problemi mogu svakoga dovesti u situaciju da mu je potrebna pomoć države.

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Srbija nasledstvo socijalna pomoć

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