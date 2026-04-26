Rukovodilac novog sistema Boban Mladenovski kaže da je plan da prva faza eksploatacije traje 22 godine. Mladenovski je rekao da je planirano da se u prvoj godini eksploatacije otkopa 4,8 miliona tona rude.

"Prva faza eksploatacije Borske reke trajaće 22 godine. Krećemo postepeno, pa je u prvoj godini planirano otkopavanje 4,8 miliona tona rude, a u petoj čak 18 miliona tona rude. Poređenja radi, treba podsetiti na činjenicu da je Jama najveću proizvodnju ostvarila daleke 1998. kada je za godinu dana otkopano dva miliona tona rude", naveo je on, saopšteno je iz kompanije Ziđin Koper u čijem sastavu Jama funkcioniše, piše Tanjug.

Dodao je da je u planu otkopavanje visokoproduktivnom metodom, uz primenu inženjerskih rešenja koja omogućavaju efikasan transport i bezbedan rad.

Li Kunći koji je zadužen za proizvodnju i tehničku pripremu istakao je da je putna mreža niskopa dugačka 58,9 kilometara, kao i da će u projekat "Nove Jame" biti uloženo 1,16 milijardi dolara.

Procene pokazuju da je prosečan sadržaj zlata 0,19 grama po toni i srebra 1,32 grama po toni u rudi, a rukovodilac rudnika u Boru Negovan Aksić rekao je da je uz otkopavanje dubljih delova Borske reke i izgradnju nove flotacije za preradu jamske rude budućnost podzemne eksploatacije zagarantovana.

Kako se navodi, infrastrukturu Nove Jame čine ventilaciona i vetrena okna, pumpe, novo servisno okno, hala drobljenja i mlevenja i kosi transporter koji se nalazi na najdubljoj koti, šest stotina metara pod zemljom, a traka je široka 1,6 metara i njome će dnevno na preradu stizati 54.540 tona rude.

Iz kompanije navode da su zbog specifičnosti posla u potrazi za rudarskim inženjerima školovanim za podzemnu eksploataciju, kao i za inženjerima mašinstva i elektrotehnike za održavanje složenih sistema.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.