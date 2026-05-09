Reke se vekovima smatraju simbolom stalnog i nepromenljivog toka prirode. Od školskih dana učimo da voda teče nizvodno – od izvora ka moru, jezeru ili drugoj reci, prateći gravitaciju i prirodni pad terena. Međutim, priroda ponekad ume da iznenadi pojavama koje deluju gotovo nemoguće, pa tako postoje reke koje povremeno menjaju smer svog toka i izgledaju kao da „teku unazad“.



Iako ovakvi fenomeni zvuče kao naučna fantastika, stručnjaci objašnjavaju da iza svega stoje prirodni procesi poput plime, obilnih padavina, promena vodostaja i pritiska velikih rečnih sistema. U nekim slučajevima na tok utiče i čovek kroz izgradnju kanala, brana i drugih infrastrukturnih projekata. Takve pojave zabeležene su širom sveta, od Azije i Južne Amerike do Balkana.



Krupa



Jedan od najpoznatijih primera na Balkanu nalazi se u Hercegovini, gde reka Krupa povremeno teče uzvodno. Ovaj neobični fenomen događa se kada vodostaj Neretva poraste iznad nivoa Krupe, pa snažniji pritisak doslovno „gura“ vodu nazad prema izvoru.



Iako deluje neverovatno, reč je o potpuno prirodnoj pojavi koja fascinira i lokalno stanovništvo i turiste. Upravo zbog tog neobičnog ponašanja, Krupa je postala jedna od najzanimljivijih reka regiona i pravi primer koliko priroda može biti nepredvidiva.



Tonle Sap



Jedan od najpoznatijih primera na svetu nalazi se u Kambodži. Reka Tonle Sap povezana je sa moćnim Mekong, a tokom sezone monsuna dolazi do dramatičnog porasta vodostaja koji tera vodu da promeni smer i poteče nazad ka jezeru Tonle Sap.



Kada kišna sezona prođe, voda se ponovo vraća u svoj prvobitni tok. Ovaj ciklus ponavlja se svake godine i predstavlja jedan od najpoznatijih prirodnih fenomena u Aziji, ali i važan faktor za lokalni ekosistem i ribarstvo.



Reka Čikago



Za razliku od prirodnih fenomena, reka Čikago u SAD-u promenila je smer zahvaljujući ljudskoj intervenciji. Krajem 19. veka vlasti su odlučile da preokrenu tok reke kako bi zaštitile Jezero Mičigen od zagađenja i sačuvale izvor pijaće vode, piše 24 sedam.



Izgradnjom kanala i sistema prevodnica reka je usmerena ka slivu Misisipi, što se smatra jednim od najvećih inženjerskih poduhvata tog vremena.



