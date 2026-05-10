Investitori pokušavaju da procene da li je reč o novom dugoročnom rastu ili spekulativnom balonu koji bi mogao eksplodirati.

Analitičari finansijskog portala "Barchart" upozoravaju da je tržište na "novim nivoima apsurda", sa ekstremnom volatilnošću i masovnom kupovinom zlata, srebra i rudarskih akcija koje stvaraju ogromne mogućnosti za profit, ali i ozbiljan rizik za investitore.

Zlato je tokom 2026. godine dostizalo cene više od 5.500 dolara po unci, dok je srebro u pojedinim trenucima prelazilo čak 120 dolara po unci pre naglih korekcija koje su izazvale paniku na tržištu, piše Capital.ba.

Prema analizama tržišta, zlato i srebro su mesecima beležili gotovo paraboličan rast zahvaljujući geopolitičkim tenzijama, slabljenju dolara, strahu od inflacije i ogromnoj potražnji centralnih banaka za sigurnim rezervama.

Međutim, nakon rekordnih nivoa usledila je brutalna korekcija. Srebro je krajem januara zabeležilo najveći jednodnevni pad još od 1980. godine, izgubivši više od 30 odsto vrednosti u samo jednom danu.

Analitičari opisuju kretanje tržišta kao "uspon pokretnim stepenicama i pad liftom", naglašavajući koliko brzo euforija može prerasti u paničnu prodaju.

Ipak, uprkos dramatičnim padovima, cene zlata i srebra i dalje ostaju značajno iznad nivoa iz 2025. godine, što znači da rudarske kompanije i dalje ostvaruju ogromne profite.

