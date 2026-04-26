Plaćanje između Srbije i zemalja Evropske Unije od 5. maja biće mnogo jednostavnije, brže i jeftinije kako za obične građane, tako i za preduzeća. Od ovog datuma u Srbiji počinje primena sistema SEPA u čijem registru se Narodna banka Srbije zvanično nalazi od 13. marta čime je i formalno potvrđena uskladenost našeg sistema sa evropskim standardima.

Šta ovo znači za građane i kako funcioniše ovaj način transakcije detaljno objasnio je Vladimir Vasić, nekadašnji bankar i poznati finansijski stručnjak, piše Kurir.

- SEPA je jedinstvena platforma za plaćanje u EU koja je dobila i širu dimenziju, pa su joj se pridružile i zemlje koje još uvek nisu članice EU. Svi mi koji šaljemo ili dobijamo novac iz Evrope, bilo da smo pravna ili fizička lica, do sada smo imali klasičan bankarski sitem koji je podrazumevao SWIFT odnosno korespodenciju nekoliko banaka i svako uzme svoj deo, pa kad vam neko pošalje 100 evra banke su uzimale u proseku oko 20 evra za tu transakciju. Uvođenjem SEPA sistema ti troškovi će biti daleko manji - objasnio je on.

SEPA donosi nekoliko pogodnosti kada je u pitanju transfer novca.

- Pre svega to su ogromne uštede. Procena je da će Srbija godišnje zahvaljujući SEPA sistemu uštedeti od 100 do 120 miliona evra koliko smo do sada plaćali bankarske naknade za prijem ili slanje novca. Ova cifra se pre svega odnosi na obične građane, zato što mi godišnje imamo od 3, 5 do 4 milijardi evra doznaka iz inostranstva gde nam novac iz EU šalju naši rođaci ili članovi porodice - dodao je on.

Da bi slikovito objasnio kako će sada izgledati prijem novca iz inostranstva Vasić je uzeo primer tetke koja živi u Nemačkoj i koja želi da sestričini u Srbiji pošalje 100 evra.

- Pod broj jedan - primalac novca mora da ima otvoren devizni račun u nekoj od banaka u našoj zemlji. Zatim vam je potreban IBAN broj koji se dobija u banci. Tetki date IBAN broj i uz ime i prezime je sve što joj je potrebno da vam pošalje novac. Ona novac uplati na vaš ralun u Nemačkoj, a vama na račun uplata legne u evrima u roku od 24 sata i možete odmah da raspolažete svojim novcem na deviznom računu kako želite - naglasio je Vasić.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.