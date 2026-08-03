Novi sistem, koji bi na osnovu odluke parlamenta trebalo da stupi na snagu 31. avgusta, zasniva se na principu "plati koliko voziš", pa će kamioni i vozila za mešoviti prevoz koja koriste mrežu rumunskih puteva biti oporezovani prema pređenoj udaljenosti, piše Digi24.



Putnički automobili nisu obuhvaćeni TollRo sistemom, jer za automobile i vozila do 3,5 tone ostaje sistem vinjeta, pa vozači neće plaćati putarinu za svaki pređeni kilometar.



TollRo bi trebalo da funkcioniše elektronski, odnosno bez klasičnih naplatnih rampi.



Za prevoznike iz Srbije to praktično znači da pripreme ne bi trebalo odlagati do oktobra, napominju mediji, dodajući da bi prevoznici trebalo da provere rute, emisijske klase kamiona, način registracije u TollRo sistemu i mogućnosti elektronskog evidentiranja kilometraže.



Svaki kilometar postaće stavka na računu, a stariji i teži kamioni mogli bi da ostvare značajno veći trošak transporta.



Sistem će biti interoperabilan sa odgovarajućim elektronskim sistemima naplate putarine u drugim državama članicama Evropske unije, što bi trebalo da omogući lakše korišćenje usluge u međunarodnom drumskom saobraćaju.



Rumunski parlament usvojio je izmene zakona kojima je početak primene novog Sistema elektronske naplate putarine (STRR) pomeren na 31. avgust 2026. godine, a da bi odluka stupila na snagu potrebno je još da je potvrdi predsednik države.



Vlada Rumunije je još prošle godine odložila primenu reforme sa 1. januara na 1. jul 2026. godine, dok su poslanici početkom juna usvojili novo odlaganje do 1. oktobra, navodeći da je potrebno više vremena za testiranje sistema i njegovo povezivanje sa informacionim bazama nadležnih institucija i partnera, piše Tanjug.



Međutim, vlasti su u međuvremenu zaključile da bi odlaganje do oktobra dovelo u pitanje ispunjavanje obaveza iz PNRR-a, čiji je krajnji rok 31. avgust, zbog čega je parlament izmenio ranije usvojeno rešenje.



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