Velike promene potresaju poznati nemački diskontni lanac Msc Geiz. Kompanija se nalazi u postupku insolventnosti, a prema trenutnim procenama moglo bi da bude zatvoreno oko 50 prodavnica širom zemlje, piše Poslovni.

Nemački trgovinski lanac Mac Geiz suočava se sa ozbiljnim restrukturiranjem nakon pokretanja postupka insolventnosti. Kompanija je saopštila da bi, prema trenutnoj situaciji, približno 50 prodajnih objekata moglo da bude zatvoreno, dok je deo zaposlenih već ostao bez posla.

Za sada nije poznato koje poslovnice će biti pogođene, a detaljniji plan buduće prodajne mreže trebalo bi da bude poznat najkasnije do jeseni 2026. godine.

Kompanija pokušava da se spasi kroz restrukturiranje

Mac Geiz je zahtev za insolventnost podneo sudu u Haleu na Zali još u maju, a postupak samouprave zvanično je otvoren 1. avgusta.

U okviru procesa sud je imenovao stručnjaka za restrukturiranje Lukasa Flötera (Lucas Flother), koji će nadgledati postupak i voditi računa o interesima poverilaca.

Cilj postupka je pronalaženje rešenja za nastavak poslovanja i stabilizaciju kompanije, ali posledice finansijskih problema već su vidljive.

Već otpušteni prvi radnici

Od početka postupka insolventnosti Mac Geiz je već smanjio broj zaposlenih.

Kompanija je navela da je bez posla ostalo 66 zaposlenih u oblasti prodaje, logistike i servisnih centara, dok je dodatno pet radnika kompanije MTH Retail Services izgubilo posao.

Iz kompanije ističu da je poslovno okruženje veoma zahtevno i da restrukturiranje donosi velike izazove.

Lanac ima više od 180 prodavnica u Nemačkoj

Prema podacima kompanije, Mac Geiz trenutno posluje sa oko 183 prodavnice širom Nemačke i zapošljava približno 1.175 ljudi.

Lanac je poznat po prodaji proizvoda široke potrošnje po nižim cenama, uključujući kućne potrepštine, dekoraciju, igračke i svakodnevne proizvode.

Problemi sa kojima se kompanija suočava deo su šireg trenda promena u evropskoj maloprodaji, gde mnogi trgovinski lanci pokušavaju da se prilagode promenama u potrošačkim navikama, rastu troškova i jačoj konkurenciji.

Plate zaposlenih bi trebalo da budu nastavljene

Kompanija je saopštila da će nakon isteka perioda isplate naknade za insolventnost nastaviti samostalno da isplaćuje zarade zaposlenima.

Ipak, konačna budućnost prodajne mreže zavisiće od rezultata procesa restrukturiranja i odluka koje budu donete u narednim mesecima.

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