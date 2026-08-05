Deca mlađa od 16 godina više neće smeti da upravljaju električnim trotinetima na javnim putevima, dok su povećane i kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa, nepropisno prevoženje dece i pojedine druge saobraćajne prekršaje.

Izmenama zakona prvi put su detaljnije uređeni uslovi za korišćenje lakih električnih vozila, uvedena su nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine, kao i strože kazne za više saobraćajnih prekršaja.

Deca mlađa od 16 godina ne smeju da voze električni trotinet

Prema novim pravilima, deca mlađa od 16 godina neće smeti da upravljaju električnim trotinetima na javnim putevima u Crnoj Gori.

Roditelji ili staratelji koji detetu dozvole da koristi trotinet na javnom putu mogu biti kažnjeni sa 150 do 400 evra.

Zabrana se odnosi isključivo na javne puteve, dok vožnja u privatnom dvorištu ili na drugim površinama koje nemaju status javnog puta nije obuhvaćena ovom odredbom.

Koji trotinet podleže novim pravilima?

Zakon definiše lako električno vozilo kao vozilo koje ima:

najmanje dva točka,

mehanički upravljač,

nema sedište,

snagu motora do 0,6 kilovata,

maksimalnu brzinu do 25 kilometara na čas,

masu do 35 kilograma.

To znači da se nova pravila ne odnose automatski na svaki električni trotinet koji se nalazi u prodaji, već samo na vozila koja ispunjavaju navedene uslove.

Gde smeju da voze maloletnici stariji od 16 godina?

Električni trotinet prvenstveno mora da se vozi biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom.

Ako takva infrastruktura ne postoji, maloletnici mogu da koriste kolovoz samo na putevima gde je ograničenje brzine do 30 kilometara na čas.

Za vožnju na nedozvoljenim putevima predviđene su kazne koje mogu iznositi i do 400 evra.

Zabranjen prevoz druge osobe

Na jednom električnom trotinetu moći će da se vozi samo jedna osoba.

Zabranjeno je i vučenje prikolice ili drugog vozila, a za ove prekršaje propisana je kazna od 150 do 300 evra.

Vozači neće smeti ni da upravljaju trotinetom bez držanja upravljača, da se pridržavaju za drugo vozilo, prevoze teret koji ugrožava stabilnost ili koriste slušalice na način zabranjen zakonom.

Za ove prekršaje kazne se kreću od 80 do 250 evra.

Trotinet mora imati fabričku oznaku

Električni trotinet moći će da učestvuje u saobraćaju samo ako poseduje fabričku nalepnicu proizvođača sa podacima o:

snazi elektromotora,

maksimalnoj brzini,

masi vozila.

Za vožnju bez ove oznake predviđena je kazna od 150 do 400 evra.

Nova ograničenja za vozače mlađe od 21 godine

Od 7. avgusta u Crnoj Gori vozači mlađi od 21 godine neće smeti da upravljaju automobilom:

od ponoći do pet časova ujutru;

automobilom čija snaga prelazi 80 kilovata, osim ako se u vozilu nalazi osoba koja najmanje pet godina ima vozačku dozvolu B kategorije.

Za kršenje ovih pravila propisana je kazna od 300 do 600 evra, uz zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 60 dana.

Roditelji će morati da otkriju ko je vozio automobil

Ako policija utvrdi saobraćajni prekršaj, a nije poznato ko je upravljao vozilom, vlasnik ili korisnik automobila moraće da dostavi podatke o vozaču u roku od osam dana.

U suprotnom, kazna može iznositi od 300 do 600 evra.

Moguće i privremeno oduzimanje automobila

Zakon predviđa da policija može privremeno da oduzme vozilo kojim je počinjen teži saobraćajni prekršaj ukoliko je vozač u prethodne dve godine već pravosnažno osuđivan za određene prekršaje.

To znači da bi u pojedinim slučajevima mogao privremeno da bude oduzet i automobil roditelja ili drugog člana porodice kojim je upravljao vozač koji ponavlja teške saobraćajne prekršaje.

Veće kazne za sigurnosni pojas i prevoz dece

Povećane su i kazne za nekorišćenje sigurnosnog pojasa.

Vozač ili putnik koji nije vezan može biti kažnjen sa 150 do 300 evra, umesto dosadašnjih 50 do 90 evra.

Veće kazne predviđene su i za vozače koji dete mlađe od pet godina ne prevoze u odgovarajućem bezbednosnom sedištu ili ga ne vežu na propisan način.

Umesto dosadašnjih 50 do 90 evra, kazna će iznositi od 80 do 250 evra.

Nova pravila i za decu na biciklu

Izmene zakona donose i nova pravila za najmlađe bicikliste.

Dete mlađe od 11 godina moći će da vozi bicikl u zoni škole i na nekategorisanim putevima isključivo uz nadzor osobe starije od 16 godina.

Na lokalnim putevima dete može samostalno da upravlja biciklom tek sa navršenih 14 godina, dok je na magistralnim i regionalnim putevima vožnja dozvoljena tek od 16. godine.

Nova pravila stupaju na snagu 7. avgusta

Sve navedene izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja u Crnoj Gori počinju da se primenjuju 7. avgusta, dok će podzakonski akti biti usklađeni sa zakonom u roku od godinu dana.

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