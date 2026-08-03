Na obali Jadranskog mora uskoro bi mogao da nikne jedan od najambicioznijih turističkih projekata u regionu, piše Osloboćenje.ba.

Na svega dvadesetak kilometara od Neuma, u pravcu Dubrovnika, planirana je izgradnja luksuznog kompleksa "Tri Sestrice", investicije procenjene na oko 920 miliona evra.

Prema planovima, ovaj prostor trebalo bi da postane pravi mali turistički grad sa hotelima, vilama, apartmanima, marinom za jahte, golf terenom i brojnim sadržajima namenjenim gostima visoke platežne moći.

Kompleks na 260 hektara sa sedam hotela i stotinama vila

Prema investicionoj dokumentaciji, budući resort prostiraće se na oko 260 hektara zemljišta.

Planirana je izgradnja:

sedam luksuznih hotela,

oko 400 hotelskih smeštajnih jedinica,

oko 500 apartmana,

oko 220 luksuznih vila,

marine za jahte,

golf terena sa 27 rupa,

restorana, barova, prodavnica i drugih sadržaja.

Poseban deo projekta odnosi se na golf teren, za koji je predviđeno više od 200 hektara zemljišta, dok će turistički sadržaji zauzimati oko 40 hektara.

Luksuzni sadržaji za goste iz celog sveta

Planirano je da kompleks, osim smeštaja, ponudi i brojne dodatne sadržaje.

U okviru resorta trebalo bi da budu izgrađeni:

plažni klub,

restorani i barovi,

galerije,

muzejski prostori,

sportski tereni,

sadržaji za rekreaciju,

luksuzna marina.

Cilj projekta je stvaranje destinacije koja bi privukla turiste sa većom kupovnom moći i pozicionirala ovaj deo Jadrana među najatraktivnije luksuzne lokacije u regionu.

Projekat koji se priprema gotovo dve decenije

Investitor projekta je splitski preduzetnik Vicenco Blagaić, koji na realizaciji ove ideje radi skoro 20 godina.

Tokom prethodnih godina radilo se na kupovini zemljišta, rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i pripremi infrastrukture kako bi projekat mogao da uđe u fazu izgradnje.

Pristupne saobraćajnice i komunalna infrastruktura već su delimično pripremljene, a završetak tih radova trebalo bi da omogući početak nove faze realizacije.

Prva faza donosi hotele, vile i marinu

Prema ranijim najavama investitora, početna faza izgradnje obuhvatiće:

dva hotela,

luksuzne vile,

apartmane i rezidencije,

plažni klub,

manju marinu.

Nakon toga bi se projekat razvijao kroz naredne faze sve do izgradnje kompletnog kompleksa.

Projekat privukao pažnju i zbog poznatih imena

Lokaciju budućeg resorta nedavno su obišli kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko i investitor Vicenco Blagaić.

Hrvatski mediji ranije su navodili da je među vlasnicima zemljišta obuhvaćenog projektom i fudbaler Luka Modrić.

Ipak, najveću pažnju privlači sama vrednost projekta i njegova potencijalna uloga u razvoju turizma ovog dela Jadrana.

Jedna od najvećih turističkih investicija u regionu

Ukoliko bude realizovan prema sadašnjim planovima, projekat „Tri Sestrice“ mogao bi da postane jedan od najvećih luksuznih turističkih kompleksa na istočnoj obali Jadrana.

Lokacija u blizini Dubrovnika, veliki broj smeštajnih kapaciteta i sadržaji poput marine i golf terena čine ga jednom od najznačajnijih planiranih investicija u turizam na ovom području.

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