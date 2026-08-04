Kako se navodi u saopštenju JANAF-a, licenca važi do 28. avgusta 2026. godine, čime je omogućen nastavak ugovorenih poslovnih aktivnosti i obezbeđen kontinuitet poslovanja u skladu sa međunarodnim regulatornim okvirom i važećim merama.



Produženje OFAC licence potvrđuje važnost JANAF-a kao pouzdanog partnera i operatora strateške energetske infrastrukture. Nastavljamo da poslujemo odgovorno, transparentno i u skladu sa svim međunarodnim propisima, pri čemu ostajemo usmereni na sigurnost snabdevanja i stabilnost energetskog sistema - navodi se u saopštenju Uprave JANAF-a, piše eKapija.



Iz hrvatske kompanije ističu da produženje licence omogućava dalje izvršavanje ugovornih obaveza i potvrđuje ulogu JANAF-a u održavanju sigurnih i stabilnih energetskih tokova u Hrvatskoj i Evropi.



JANAF upravlja naftovodnim sistemom koji povezuje jadransku luku Omišalj sa rafinerijama i skladištima u Hrvatskoj i regionu, a kompanija je jedan od ključnih pravaca za snabdevanje sirovom naftom rafinerije NIS u Pančevu.



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