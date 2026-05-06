U pitanju je proizvod serije proizvoda G22030, barkod 6936489101348, koji je stavljen na tržište preko dobavljača Asia Express Food iz Kampena u Holandiji, dok ga je u Hrvatskoj distribuirala kompanija Gorkhas and Associates d.o.o. iz Zagreba.

Proizvod potiče iz Kine. Povlačenje je sprovedeno nakon što je utvrđeno da proizvod nije u skladu sa Evropskom uredbom (EZ) 178/2002, kojom se utvrđuju opšti principi i zahtevi za bezbednost hrane i obavezuje proizvođače i distributere da obezbede da su proizvodi na tržištu bezbedni za ljudsku ishranu.

Potrošačima se savetuje da ne konzumiraju proizvod iz navedene serije i da ga vrate na mesto kupovine ili ga odlože prema uputstvima prodavca.

U slučaju simptoma nakon konzumiranja, preporučuje se da se odmah obratite lekaru. Ovo povlačenje se sprovodi kao mera predostrožnosti radi zaštite zdravlja potrošača.

Posebno opasno za trudnice i starije osobe. Listeria monocytogenes može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući infekciju centralnog nervnog sistema.

Takođe, posebno je problematična jer može da preživi i razmnožava se na niskim temperaturama, uključujući i uslove frižidera, što je razlikuje od mnogih drugih bakterija koje usporavaju ili umiru u takvim uslovima.

Najčešće se prenosi kontaminiranom hranom kao što su sirovi ili nedovoljno kuvani proizvodi, frižideri spremni za jelo, delikatesi, mlečni proizvodi i povrće.

Kod zdravih ljudi, infekcija se obično manifestuje blažim simptomima kao što su dijareja, groznica i bolovi u mišićima.

Međutim, kod ranjivih grupa, kao što su trudnice, starije osobe i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom, bolest može biti mnogo ozbiljnija i dovesti do komplikacija kao što su sepsa ili upala centralnog nervnog sistema. Tokom trudnoće može imati ozbiljne posledice po fetus.

